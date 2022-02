"Sehr wichtig für Moral": Perfekter Auftakt für Schwarz-Weiß Essen dank Remmo-Elfer

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit einem Sieg gegen FC Monheim ins neue Jahr und die entscheidende Phase der Oberliga Niederrhein gestartet.

Dem ETB Schwarz-Weiß Essen ist der Auftakt in die entscheidenden Wochen in der Oberliga Niederrhein geglückt. Gegen den FC Monheim sicherte sich der Oberliga-Dino, der bei einem Spiel weniger nur noch zwei Zähler hinter den Plätzen zur Aufstiegsrunde liegt, wichtige Punkte. Ohne großes Abtasten legten beide Mannschaften, wobei sich die Gäste in den ersten 20 Minuten ein Übergewicht erarbeiteten. Die größte Gelegenheit hatte Touratzidis nach rund zehn Minuten. Der Monheimer kam nach schöner Kombination frei zum Abschluss - jedoch zu überhastet, wodurch Essens Keeper Jaschin noch die Abwehrchance bekam. "Es war heute ein wildes Spiel", kommentierte FCM-Coach Dennis Ruess nach dem Spiel. "In den ersten 20 Minuten waren wir präsent und sind gut in die Partie reingekommen. Wir hätten da das Spiel in unsere Richtung lenken können. Die Chancen zur Führung waren da." Ähnlich sah es auch sein Trainerkollege Suat Tokat: "In den ersten 20 Minuten waren wir nicht gut im Spiel und hatten keine gute Ordnung. Wir haben viele Fehler gemacht und Monheim war deutlich besser. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind."

Nachdem Essen die ersten 20 Minuten aber überstanden hatte, kamen die Gastgeber deutlich besser ins Spiel. In der 25. Minute ging Cissé im Zweikampf mit Monheims Ewertz im Strafraum zu Boden. Ein Pfiff ertönte, und Remmo verwandelte den fälligen Elfmeter daraufhin sicher. "Ab der 25. bis zur 38. Minute war ich gar nicht zufrieden. Der Elfmeter war berechtigt, aber wir stellen uns dabei nicht geschickt genug an", analysierte Ruess anschließend. Bis zur Pause hätte Essen den zweiten Treffer nachlegen können, Romano und Remmo vergaben ihre Großchancen jedoch.

Der zweite Durchgang war lange Zeit zerfahren. Schwarz-Weiß setzte auf Konter über die schnellen Leute, verpasste wie schon im ersten Durchgang den Sack aber zuzumachen. "Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Räume kriegen würden. Wir wollten unsere schnellen Leute dann vorne einsetzen und haben das teilweise auch gut gemacht. Leider haben wir uns für unseren Aufwand nicht belohnt", so Tokat. "Meistens rächt sich das dann, aber heute glücklicherweise nicht." Denn der FC Monheim witterte in der Schlussphase durchaus die Chance auf einen Punkt. Schaffte es letztlich aber nicht mehr, das Spielgerät hinter Jaschin (Tokat: "Ich muss Stefan Jaschin ein Kompliment machen, denn er hat ein paar Mal riesig gehalten.") zu versenken. "Es war sehr wichtig für die Moral, dass wir gut in die Restrunde starten. Am Ende war der Sieg verdient", freut sich Tokat über den gelungen Auftakt. Für Monheims Trainer Ruess wäre derweil ein Remis "nicht unverdient" gewesen. "In der zweiten Halbzeit war es von der Moral meiner Mannschaft schon okay. Den letzten Willen habe ich aber erst ab der 75. Spielminute gesehen. Vorher fehlte die letzte Entschlossenheit."