"Sehr wertvoll": Kapitän Steinhauser verlängert in Hannover

Die TSV Hannover-Burgdorf kann auch in Zukunft mit seinem aktuellen Kapitän planen: Marius Steinhauser hat seinen Vertrag in Niedersachsen vorzeitig verlängert.

Die Feiertage bei der TSV Hannover-Burgdorf halten an: Nachdem die "Recken" am Dienstag den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der European League mit einem Auswärtssieg bei AEK Athen hatten festzurren können, folgte am Mittwoch die frohe Kunde vom Kapitän. Marius Steinhauser hat seinen Vertrag verlängert und wird dem Verein bis mindestens 2026 erhalten bleiben. Den Verantwortlichen gelang es also, den nächsten Leistungsträger mittelfristig an den Klub zu binden.

"Marius ist menschlich sowie sportlich ein echter Gewinn für unsere Mannschaft", lobte Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter in Hannover, in einer Pressemitteilung: "Seine hohe spielerische Qualität ist unumstritten und wird uns noch viel Freude bereiten. Er führt seine Rolle als Mannschaftskapitän glänzend aus und identifiziert sich vollumfänglich mit dem Verein. Daher mussten beide Seiten nicht lange überlegen und sind in den Vertragsgesprächen zu einer schnellen Einigung gekommen."

Für Steinhauser spielte auch der Wohlfühlfaktor eine Rolle. "Ich freue mich natürlich riesig, zwei weitere Jahre in Hannover zu bleiben", wird der Rechtsaußen zitiert: "Meine Familie und ich haben ein tolles Haus im Umland von Hannover gefunden und uns hier perfekt eingelebt. Wenn es mir und meiner Familie gut geht, dann sind das schon die besten Voraussetzungen, um auch Top-Leistungen auf dem Spielfeld zu bringen."

Gerade in unserer engen Taktung der Spiele ist so ein Charakter, der in schwierigen Situationen auch mal Kritik äußert, sehr wertvoll. Trainer Christian Prokop

Steinhauser kam im Sommer 2022 von der SG Flensburg-Handewitt nach Niedersachsen. Der Linkshänder brauchte kaum Eingewöhnungszeit und wurde bereits nach wenigen Wochen von Christian Prokop zum neuen Kapitän ernannt. Steinhauser hatte entscheidenden Anteil daran, dass Hannover-Burgdorf am Ende der vergangenen Spielzeit den sechsten Platz belegte und sich damit für Europa qualifizierte.

"Steini ist ein unglaublich ehrgeiziger Sportler, der alles für den Sieg gibt und damit unserer Mannschaft sehr hilft", weiß Trainer Christian Prokop um die Qualitäten seines Kapitäns: "Er geht immer mit Leistung und positiver Stimmung voran. Gerade in unserer engen Taktung der Spiele ist so ein Charakter, der in schwierigen Situationen auch mal Kritik äußert, zudem aber immer das Team positiv pusht, sehr wertvoll. Ich freue mich, dass er in Hannover bleibt."

Paradebeispiel an Effizienz

In bislang 52 Pflichtspiel-Einsätzen erzielte der gebürtige Karlsruher, der in der Bundesliga auch schon für die Rhein-Neckar Löwen auflief, 219 Tore im Dress der "Recken". In der aktuellen Spielzeit geht Steinhauser als Paradebeispiel für Effizienz voran und belegt mit 66 Treffern sowie einer Wurfquote von 79,52 Prozent aktuell Platz 15 der Torschützenliste in der Handball-Bundesliga.

"Die Euphorie und Aufbruchstimmung, die wir in der letzten Saison entfacht haben, setzt sich jetzt einfach so fort und macht großen Spaß", erklärt Steinhauser: "Wir haben in unserer Mannschaft einen perfekten Mix aus Erfahrung und jugendlichem Elan, der einem bei der täglichen Arbeit viel Freude bringt. Ich bin sehr glücklich und hab große Lust, die Zukunft des Vereins auch weiterhin mitzugestalten."