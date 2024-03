"Sehr wertvoll in der Kabine": Sandhausen bindet Königsmann

Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Ersatzkeeper Timo Königsmann vorzeitig verlängert. Das gab der Drittliga-Fünfte am Gründonnerstag bekannt. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, ließ der SVS offen.

In der laufenden Saison stand Timo Königsmann noch keine einzige Pflichtspielminute für den SV Sandhausen auf dem Rasen - und doch haben sich beide Parteien dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu verlängern.

"Wir sind froh, dass wir weiterhin mit Timo zusammenarbeiten können", wird Sportdirektor Mattias Imhof zitiert: "Er passt charakterlich super in unser Torwartteam und zeigt in jedem Training, dass wir ihn jederzeit bringen können. Deswegen war es für uns klar, dass wir mit ihm weitermachen wollen."

Der 26-Jährige hatte bis Juli 2022 in insgesamt 87 Drittliga-Partien, in denen er 24-mal seinen Kasten sauber hielt, für Waldhof Mannheim zwischen den Pfosten gestanden. Nach drei Jahren in Mannheim stand Königsmann ohne Vertrag da, ehe er im Oktober 2022 beim SVS anheuerte.

"Gerade nach dem Umbruch im Sommer ist zu spüren, was hier zusammenwächst"

Für die Sandhäuser bestritt er seitdem kein einziges Pflichtspiel. Und doch sagt Cheftrainer Jens Keller über den bei Hannover 96 ausgebildeten Keeper: "Trotz der schwierigen Situation gibt er in jeder Einheit Vollgas und ist dadurch sportlich auf dem Platz, aber auch in der Kabine, sehr wertvoll für das Team - ein super Junge!"

Obwohl in Sandhausen offensichtlich kein Weg an Stammkeeper Nikolai Rehnen (30 Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,02) vorbeiführt, entschied sich Königsmann für einen Verbleib. "Ich freue mich riesig, den Vertrag zu verlängern und damit Teil des Teams und damit Teil des Vereins zu bleiben", so der gebürtige Hannoveraner: "Gerade nach dem Umbruch im Sommer ist zu spüren, was hier zusammenwächst. Ich fühle mich einfach sehr wohl beim SVS. Ich will, gemeinsam mit den Jungs, weiterhin alle Kraft aufbringen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen."

Als Fünfter hat Sandhausen aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Dritten Regensburg. Am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das Auswärtsspiel beim SC Verl an - dann wird Königsmann wieder von draußen anfeuern.