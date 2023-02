"Sehr wertvoll für das Klima": Frankfurt verlängert mit Grahl

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagnachmittag die Vertragsverlängerung mit Jens Grahl (34) öffentlich gemacht. Der Torhüter wird dem Verein über 2026 hinaus "in anderer Funktion erhalten bleiben".

Kurz nach Transferschluss hat Eintracht Frankfurt prompt die nächste Personalnews parat. Ersatzkeeper Jens Grahl hat seinen ursprünglich noch eineinhalb Jahre laufenden Vertrag in der Mainmetropole vorzeitig bis 30. Juni 2026 verlängert.

"Wir freuen uns, dass wir die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jens fortsetzen werden", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert: "Er ist ein wichtiger Teil des Teams auf und neben dem Platz und sehr wertvoll für das Klima in der Mannschaft." Auch Torwarttrainer Jan Zimmermann ist voll des Lobes für Grahl: "Neben seinen sportlichen Qualitäten ist 'Jenson' extrem wichtig für die Torwartgruppe und auch das gesamte Team. Durch seine positive Art und seine professionelle Arbeitseinstellung gilt er für viele als Vorbild. Gerade die jungen Spieler können sich an ihm orientieren."

Grahl lobt "grandioses Torwartteam"

In der Bundesliga setzt Oliver Glasner neben Stammtorhüter Kevin Trapp auf Talent Diant Ramaj (21), der jüngst auch sein erstes Ligaspiel in dieser Saison machte. Grahl reiht sich dahinter ein. Nach Vertragsende, also im Sommer 2026, wird der gebürtige Stuttgarter (13 BL-Einsätze) der SGE in anderer Funktion erhalten bleiben. "Wir freuen uns auch, dass er Eintracht Frankfurt nach seiner aktiven Karriere als Torwarttrainer erhalten bleiben will", wird Zimmermann zitiert.

In der Bundesliga hütete Grahl bislang erst einmal das Frankfurter Tor - beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin am 30. Spieltag der vergangenen Saison (0:2). "Es ist eine große Wertschätzung und ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern darf", so Grahl: "Wir haben eine großartige Mannschaft und ein grandioses Torwartteam. Ich fühle mich pudelwohl hier und kann die kommenden Aufgaben mit dem Adler auf der Brust kaum erwarten."

Im Sommer 2021 war Grahl nach Frankfurt gekommen, stand zuvor fünf Jahre in Stuttgart (ohne Einsatz) unter Vertrag. Zwischen 2012 und 2016 verdiente Grahl bei der TSG 1899 Hoffenheim sein Geld, machte in dieser Zeit auch seine ersten zwölf Bundesligaspiele.