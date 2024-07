"Sehr viele Höhen und Tiefen": Hanau-Trainer Geist zieht Saisonfazit

Am Montag ist die HSG Hanau in die Vorbereitung auf die neue Saison 2024/25 in der 3. Liga Süd-West gestartet. Dabei stießen nicht nur neue Gesichter zum Team von HSG-Trainer und Geschäftsführer Hannes Geist hinzu, sondern in der Staffel trifft Hanau ebenfalls auf einige neue Gegner.

Im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst spricht Hannes Geist über die sportliche Situation der HSG Hanau. Dazu wirfst der Trainer und Geschäftsführer des Klubs einen Blick auf die kommende Saison.

Die Spielzeit 2023/24 hat die HSG Hanau in der Staffel Süd-West als Tabellenfünfter abgeschlossen und das trotz einiger Höhen und Tiefen im Saisonverlauf. Wie zufrieden bist Du mit der abgelaufenen Runde?

Hannes Geist:

Ich glaube wir können die Leistung unserer Jungs nicht hoch genug einschätzen. Wir hatten sehr viele Höhen und Tiefen. Mit dem fünften Rang haben wir die Platzierung erreicht, die am Ende aufgrund aller Umstände das Maximale an Erreichbarkeit war.

Auch in diesem Jahr ist Hanau wieder in der Süd-West Staffel gesetzt. Was können wir von der Staffel in diesem Jahr erwarten?

Es ist schwierig, diese Liga einzuschätzen. Sicherlich ist auf dem Papier Krefeld Niederrhein der klare Favorit auf den ersten Tabellenplatz, schließlich haben sie sich auch noch einmal verstärkt. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie Saase3 Leutershausen performen wird.

Saarlouis hat bereits in der letzten Saison Ambitionen nach oben angemeldet. Ich denke, wir können uns auf eine ausgeglichene Staffel freuen, in der wir in jedem Spiel einhundert Prozent unserer Leistungsfähigkeit abrufen müssen.

Mit Marquardt, Ahrensmeier, Can, Scholl und Moock sowie Athletiktrainer Björn Pape haben wir zum Ablauf der Saison 2023/24 insgesamt sechs Abgänge aus dem Drittligateam verzeichnet. Lässt sich da von einem Umbruch sprechen?

Einen Umbruch würde ich das jetzt nicht nennen, denn wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Zu- und Abgänge. Das gehört zur Entwicklung der HSG Hanau einfach dazu und ist ein normaler Prozess. Wir wollen nun unsere zwei neuen Spieler integrieren und auch die HSG-Jugendspieler, die zum Schluss der letzten Spielzeit gut performt haben, weiter an das Niveau heranführen. So möchten wir eine erfolgreiche Saison spielen.

Am 1. Juli starten deine Mannschaft und Du in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Wie sieht euer Vorbereitungsplan aus? Habt ihr Testspiele vereinbart?

Unser Vorbereitungsplan sieht so aus, dass wir zwei Blöcke von knapp vier Wochen absolvieren werden. Vom 1. bis zum 26. Juli haben wir unsere erste Vorbereitungsphase, in der wir den Fokus sehr auf die natürlichen körperlichen Voraussetzungen legen werden, aber auch handballerische Aspekte nach vorne bringen wollen.

In der zweiten Vorbereitungsphase werden wir dann den Großteil unserer Testspiele absolvieren. Dabei treffen wir gleich in der Vorbereitung auf den Dessau-Roßlauer HV 06 aus der 2. Liga.