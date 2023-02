"Sehr viel Winkel": Darum hofft Matarazzo auf Vogt

Wie auf seiner ersten Station in Stuttgart hofft Hoffenheims neuer Cheftrainer Pellegrino Matarazzo auf einen Sieg bei seinem Debüt - und auf einen Einsatz von Kevin Vogt.

Seinerzeit startete Matarazzo auf seiner ersten Station als Chefcoach beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart zum Auftakt gleich mit einem 3:0-Heimsieg gegen Heidenheim.

Am Samstag nun steht der 45-Jährige vor seinem Debüt als Chefcoach der TSG und soll den seit zehn Pflichtspielen sieglosen Hoffenheimern endlich zum ersehnten Erfolgserlebnis verhelfen. In der Hinrunde gewann die TSG glatt mit 3:0 in Leverkusen, damals war Bayer allerdings ähnlich von der Rolle wie zuletzt die Kraichgauer. Aber wie die TSG holte auch Leverkusen in der Rückrunde noch keinen einzigen Punkt.

Vor allem hat er sehr viel Winkel in seinem Spielaufbau, mit dem er sehr viele Spieler erreicht.

Für Matarazzo ist es dagegen das erste Duell in dieser Spielzeit gegen Bayer. Als sein Ex-Klub Stuttgart im letzten Spiel vor der WM-Pause in Leverkusen 0:2 verlor, war Matarazzo beim VfB längst entlassen worden - nach einer Negativserie von neun Spielen ohne Dreier. Insofern geht es auch für den Trainer darum, die persönliche Ergebniswende zu schaffen.

Dabei muss er um den Einsatz seines Abwehrchefs bangen. Kevin Vogt konnte erst am Mittwoch wieder ins Training einsteigen nach seiner Problematik am rechten Oberschenkel. Wohl erst das Abschlusstraining an diesem Freitag dürfte darüber entscheiden, ob Vogt schon bereit für die Startelf ist. Denn mit dem 31-Jährigen verändert sich automatisch die Spielkultur und die Spieleröffnung der TSG.

"Er ist sehr wichtig, denn er hat Geschwindigkeit, vor allem hat er sehr viel Winkel in seinem Spielaufbau, mit dem er sehr viele Spieler erreicht", dozierte Matarazzo, für den Gegner sei es "schwierig, Deckungsschatten herzustellen gegen ihn, das wird unser Offensivspiel extrem beleben, wenn er auf dem Platz stehen kann. Wenn das nicht so ist, werden wir andere Lösungen haben, um das Spiel zu gewinnen."

Brooks fehlt die Spielpraxis

Zuletzt hatte Vorgänger André Breitenreiter Neuzugang John Anthony Brooks als zentralen Spieler der Dreierkette aufgeboten. Aber der bullige Innenverteidiger (und Landsmann des US-Amerikaners Matarazzo) offenbarte gerade in Bochum (2:5) Defizite in Sachen Spielpraxis und Wendigkeit. Und der kommende Gegner wartet mit blitzschnellen Dribblern auf …

Auch Ozan Kabak hatte schon durchaus ansprechend die Rolle als zentrale Figur in der letzten Reihe übernommen. Aber auch der türkische Nationalspieler, der sich seit Wochen mit einer hartnäckigen Blessur am Mittelfuß herumplagt, stand in Bochum vollends neben sich.

Gleicht Baumann die Bilanz wieder aus? - Rudy hofft auf Nummer 100

Zwei andere Hoffenheimer hoffen am Samstag auf Jubiläen, auf deren Vollendung sie aufgrund der Sieglos-Serie nun schon monatelang warten müssen. So steht etwa Oliver Baumann weiter vor seinem 150. Sieg in der Bundesliga. Die frühere Freiburger und aktuelle Hoffenheimer Nummer 1 hatte in Bochum dagegen seine 150. Niederlage einstecken müssen (bei 113 Remis) und könnte seine Gesamtbilanz nun wieder ausgleichen.

Sebastian Rudy sehnt sich derweil nach seinem 100. Ligasieg mit der TSG (80 Remis, 107 Niederlagen). Ein Jubiläum könnte der Routinier bei einem Einsatz gegen Leverkusen auf jeden Fall feiern: Der 32-Jährige, der auch schon für Stuttgart, Bayern München und Schalke 04 spielte, steht vor seinem 350. Bundesligaspiel.