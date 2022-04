"Sehr viel Qualität auf der Bank": Leipzigs Kadertiefe als Erfolgsfaktor

Es läuft bei RB Leipzig, auch das enge Spiel gegen Leverkusen entschieden die Sachsen trotz zuvor hoher Belastung für sich. Die Tiefe des Kaders entpuppt sich im Saisonendspurt als Erfolgsfaktor.

Am Ende war es wohl einmal mehr die Breite des Kaders, die RB Leipzig den entscheidenden Punch verlieh. In Leverkusen rotierte Domenico Tedesco von Beginn an sieben Mal gegenüber dem Sieg in Bergamo, das "Ersatzpersonal" tat sich gegen die tiefstehende Werkself zunächst lange schwer. "Wir gehen die ersten 20 Minuten immer so an, dass wir schauen, was der Gegner uns anbietet. Dann reagieren wir darauf", erklärte Dominik Szoboszlai nach dem Spiel am Mikrofon von DAZN. Die angesprochene Reaktion blieb RB aber zunächst schuldig.

Leverkusen spiegelte überraschenderweise das System der Leipziger, überließ RB zunächst den Ball und nahm den Sachsen dann mehr und mehr die Kontrolle ab. "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht genau genug", sprach Torhüter Peter Gulacsi das oft unsaubere Spiel an. In Durchgang eins schoss RB kein einziges Mal auf das Tor der Werkself.

"Dann treffe ich ihn gut mit dem Außenrist"

Tedesco reagierte und brachte nach der Pause mal eben seinen Top-Scorer Christopher Nkunku (30 Tore, 21 Assists in allen Wettbewerben) von der Bank - prompt war Leipzig gefährlich. "Wir konnten Frische nachlegen, wie am Donnerstag. Wir haben sehr viel Qualität auf der Bank", so Gulacsi, der fortan immer weniger zutun hatte.

Leipzig blieb zudem geduldig, machte in der Abwehr keine Fehler. Anders Leverkusen, das mindestens auf Augenhöhe agierte, sich jedoch den einen entscheidenden Fehler leistete. Odilon Kossounou spielte Tyler Adams den Ball in den Fuß, über Nkunku und Szoboszlai ging es schnell in den Strafraum.

"Ich bin in die Tiefe gelaufen und Christo hat mir den Ball in den Lauf gespielt. Dann treffe ich ihn gut mit dem Außenrist. Der Ball war etwas abgefälscht, aber das Glück gehört auch dazu", beschrieb Szoboszlai sein sechstes Saisontor, was am Sonntagabend gleichbedeutend mit dem Siegtreffer war. "Es war ein hartes Spiel, da wir Donnerstag ja auch erst in Bergamo gespielt haben. Wir haben ordentlich durchgewechselt, dabei aber keine Qualität verloren", so der Ungar.

Die Hoffnung auf das Double

Bereits 15 Mal hat Leipzig nun bereits unter der Leitung von Tedesco gewonnen, so gut wie RB ist in diesem Jahr keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Der 36-Jährige hat die Sachsen am 15. Spieltag auf Platz elf übernommen, mittlerweile ist RB seit neun Spielen ungeschlagen und mittlerweile auf Platz drei vorgerückt. Zudem steht Leipzig sowohl im Halbfinale des DFB-Pokals als auch der Europa League, die ersten Titel der Vereinsgeschichte sind nicht mehr viele Schritte entfernt.

Einen weiteren kann RB am Mittwoch gehen, wenn Union nach Leipzig kommt und das zweite Final-Ticket für Berlin vergeben wird. Es wird die dritte englische Woche in Folge werden, der Kader gibt das straffe Programm aber her. "Ich glaube schon, dass wir die körperliche und mentale Frische am Mittwoch haben werden", so Tedesco, der auf jeder Position freie Auswahl hat. Mit dem Wissen, dass sämtliche Konstellationen funktionieren werden.