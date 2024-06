"Sehr viel Einfluss in meinem Leben": Arnautovic trifft auf frühere "zweite Heimat"

ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic erinnert sich vor Österreichs EM-Duell mit den Niederlanden an seine Zeit bei Twente zurück und verrät, was er vom holländischen Fußball für sein Spiel mitgenommen hat.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Eine besondere Aura hatte er schon immer. Wenn Marko Arnautovic vor die versammelte Menge an Journalisten tritt, ist ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit gewiss. Bei der abschließenden Pressekonferenz des ÖFB vor dem letzten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte er auch die Lacher auf seiner Seite.

Arnautovic wirkte gelöst, war nach seinem erfolgreichen Startelfeinsatz samt entscheidender Rolle beim Sieg gegen Polen (3:1) zu Scherzen aufgelegt. "Ich war damals noch Flügelspieler, und sehr schnell. Jetzt nicht mehr", erinnerte sich der 35-Jährige an die Anfänge seiner Profikarriere in den Niederlanden zurück und musste dabei selbst schmunzeln.

Im zarten Alter von 17 Jahren wechselte das damalige Offensivtalent vom Floridsdorfer AC in den Nachwuchs von Twente Enschede, wo er später den Sprung in die erste Mannschaft und damit auch ins Profigeschäft schaffen sollte. Vom kicker befragt, was er vom niederländischen Fußball am ehesten für sein eigenes Spiel mitnahm, hatte der Stürmer eine klare Antwort: "Die Technik. Ich hab' sehr viel dazugelernt bei der Ballannahme und Mitnahme und wie man den Ball behauptet."

Gerade Letzteres kommt ihm nun im fortgeschrittenen Fußballeralter entgegen. In Kombination mit seinem stämmigen Körper stellt seine Technik beim Abdecken des Balles die gegnerischen Innenverteidiger nach wie vor vor große Herausforderungen. Die polnische Dreierkette konnte davon vergangenen Freitag ein Lied singen.

"Spezielles Spiel" für Arnautovic

Das Aufeinandertreffen mit Oranje, räumte Arnautovic ein, werde für ihn "ein spezielles Spiel". Drei Jahre verbrachte er bei Twente, eine Zeit, die ihn auch abseits des Platzes prägte. "Ich lebte bei einer Gastfamilie, die mich sehr gut aufnahm. Die Holländer sind sehr familiär."

Später führte ihn seine Karriere nach Italien, Deutschland, England und China. Die Niederlande haben dennoch einen besonderen Platz in seinem Herzen. "Man kann sagen, dass es für mich wie eine zweite Heimat war. Ich habe sehr viel von dem Land und den Leuten gelernt", sagte Arnautovic, nachdem er noch kurz zuvor ein TV-Interview auf Niederländisch gegeben hatte.

Auf und neben dem Platz hat seine frühere zweite Heimat großen Eindruck bei Österreichs Rekordnationalspieler hinterlassen: "Holland hat in meinem Leben auch fußballerisch sehr viel Einfluss gehabt." Und wer Teamchef Rangnick bei der Pressekonferenz genau zuhörte, konnte erahnen, dass Arnautovic auch gegen die Niederländer mit einem Einsatz in der Startelf rechnen darf. Nicht umsonst macht ihm die EM in Deutschland einen "mega Spaß".