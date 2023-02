Sehr viel Arbeit für Matarazzo

Der Einstand ist misslungen. Das 1:3 gegen Bayer Leverkusen hat deutlich aufgezeigt, dass Pellegrino Matarazzo eine Menge Arbeit vor sich hat. Der neue Trainer der TSG Hoffenheim hat aber Ideen, wie die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen ist.

Man ist bescheiden geworden im Kraichgau. Händeringend fahndete die Mannschaft und ihr neuer Trainer nach der erneuten Pleite gegen Leverkusen (1:3) nach positiven Ansätzen. Es sind nur wenige Lichtblicke, die das Dunkel erhellten - zu groß war die Überlegenheit des Gegners und die offensichtliche Überforderung der Gastgeber. "Erst ab der 65. Minute haben wir angefangen, einen gewissen Fußball zu spielen, von dem man sagt: 'Okay, das sind wir.' Wo wir durchkombiniert und Torchancen kreiert haben. Darauf können und werden wir aufbauen nächste Woche", erahnt Pellegrino Matarazzo einen Hoffnungsschimmer, "ich bin froh und dankbar, dass wir zumindest eine Phase im Spiel hatten, in der es gut aussah. Die Jungs haben gespürt, dass es geht. Das ist das Positive, darauf bauen wir auf." Eine Phase, die nur deshalb möglich war, weil auch Leverkusen im Gefühl des sicheren Sieges ein, zwei Gänge runterschaltete.

Bereits an diesem Montag startet die Trainingswoche, weil auch das nächste Ligaspiel bereits einen Tag früher am Freitagabend in Augsburg steigt. "Man gewinnt auch durch Arbeit eine breite Brust, durch Aktionen, durch Kommunikation und Reibung auch innerhalb der Mannschaft", so Matarazzo, "wir müssen die Trainingstage nutzen, um zu wachsen und am Freitag gegen Augsburg schlagkräftiger zu sein - ab der ersten Minute." Es bleiben dem 45-Jährigen erneut nur wenige Einheiten, um eine wirkliche Einheit zu formen aus seiner zerfaserten Mannschaft. Dabei steht Matarazzo vor der schwierigen Mission, in kürzester Zeit defensive Stabilität zu erzeugen, ohne den spielerischen Ansatz zu verleugnen.

Wir können nicht nur lange Bälle spielen oder mit Flanken agieren oder auf Standards setzen. Pellegrino Matarazzo

"Es ist kein Widerspruch, gleichzeitig hart, aggressiv und auch geschlossen zu verteidigen und gleichzeitig, offensiven und attraktiven Fußball zu spielen. Wir werden viel an diesen Themen und an der Struktur arbeiten. Und darauf achten, dass die Intensität vorhanden ist, wo wir sie brauchen", kündigt Matarazzo an, "wir brauchen beides: defensive Stabilität, weniger Torchancen zulassen und Gegentore kassieren - und gleichzeitig müssen wir Fußball spielen. Wir sind keine Klopfermannschaft, wir können nicht nur lange Bälle spielen oder mit Flanken agieren oder auf Standards setzen. Es geht darum, dass wir aus eigenem Ballbesitz Torchancen herausspielen, da liegen unsere Stärken."

Die zweite Ebene, auf der Matarazzo ansetzen will und muss, ist die mentale. "Ich sehe viele Jungs, die auch wollen. Sie reden mittlerweile auch miteinander über das Problem. Einige haben sich getroffen, waren essen und haben sich besprochen. Das ist der erste Schritt für das Bewusstsein, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir kämpfen um den Klassenerhalt!", bringt es der Rückkehrer auf den Punkt, "wenn wir das erstmal akzeptieren, dann können wir auch weiter arbeiten. Wenn man nicht in der Lage ist, das zu akzeptieren, dann wird es schwer."

Das wird es sowieso. In Augsburg wartet eine Mannschaft, die sich gedanklich nichts anderes kennt als den Kampf um den Klassenerhalt und die zuletzt auch diese der TSG so überlegenen Leverkusener 1:0 bezwungen haben. Und die Dringlichkeit, endlich zu punkten hat sich am Wochenende durch den 4:1-Sieg von Hertha BSC gegen Gladbach weiter erhöht. Auch die Berliner liegen nur noch zwei Punkte hinter der TSG zurück.