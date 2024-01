"Sehr talentierter" Winkler wechselt nach Norderstedt

Nathan Winkler zieht es aus dem Süden Deutschlands in den Norden. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der dreimal für deutsche U-Nationalmannschaften auflief, wechselt vom VfB Stuttgart zu Eintracht Norderstedt, unterschrieb bis Juni 2025. "Er ist ein sehr talentierter, aufgeschlossener und ehrgeiziger junger Mann, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Nathan wird mit seiner Spielintelligenz und seinem konsequenten Nachverteidigen eine neue Facette in unseren Kader bringen und uns verstärken", so Norderstedts Sportchef Denny Schiemann über den Neuzugang.