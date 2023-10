"Sehr talentierter Fußballer": Salzburg verlängert Vertrag mit Forson bis 2027

Amankwah Forson hat seinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig bis 2027 verlängert.

Nach der Vertragsverlängerung mit Karim Konaté vor einigen Wochen hat Red Bull Salzburg einen weiteren aufstrebenden Offensivmann langfristig an den Verein gebunden. Wie der Serienmeister am Montag in einer Aussendung mitteilte, unterschrieb Amankwah Forson einen neuen Vertrag bis 2027. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

"Ich freue mich über das Vertrauen des Klubs und die vorzeitige Vertragsverlängerung auch deshalb, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Die Möglichkeiten, mich hier weiterzuentwickeln, sind großartig, die möchte ich auch in Zukunft nutzen und mit der Mannschaft erfolgreich sein", erklärte Forson.

Forson überzeugt in der laufenden Saison

Der Ghanaer kam im Winter 2021 aus seiner Heimat nach Salzburg und war zunächst in der U 18 der Red-Bull-Akademie sowie beim Kooperationsklub FC Liefering im Einsatz. Zu Beginn der Saison 2021/22 wurde Forson nach Altach verliehen, ehe er sechs Monate später zum Ligakrösus zurückkehrte. In der laufenden Spielzeit stand der 20-Jährige in sieben von zehn Bundesliga-Spielen in der Startelf, wettbewerbsübergreifend steuerte er in zwölf Partien vier Treffer und zwei Assists bei.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner attestierte Forson daher eine "stark nach oben zeigende Entwicklungskurve. Er ist ein sehr talentierter Fußballer. Und weil wir überzeugt sind, dass er noch über einiges an Potenzial verfügt, haben wir seinen Vertrag schon jetzt verlängert und freuen uns auf die weitere Zeit mit ihm."