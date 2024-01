"Sehr stolz auf mich": Osaka siegt beim Comeback nach Babypause

Japans Tennisstar Naomi Osaka hat nach 15-monatiger Babypause am Neujahrstag ein erfolgreiches Comeback gegeben.

Die 26-Jährige gewann ihr Erstrunden-Match des WTA-Turniers im australischen Brisbane gegen die Kaltenkirchenerin Tamara Korpatsch mit 6:3 7:6 (11:9). Für ihren verdienten Sieg benötigte die frühere Weltranglistenerste allerdings 2:48 Stunden.



"Es fühlt sich wirklich sehr gut an, zurück zu sein", sagte die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin hinterher: "Offen gestanden bin ich sehr stolz auf mich. Ich denke, dass ich auf einem ziemlich guten Niveau gespielt habe. Auch meine Gegnerin hat sehr gut gespielt."



In der zweiten Runde trifft Osaka auf die an Nummer 16 gesetzte Tschechin Karolina Pliskova, die zum Auftakt ein Freilos hatte. Das mit rund 1,7 Millionen US-Dollar dotierte Hartplatzevent gilt als Vorbereitungsturnier auf die Australian Open vom 14. bis 28. Januar.



Osaka hatte im Juli berichtet, dass sie Mutter geworden ist. Seit September 2022 hatte sie bis zu ihrem Comeback kein Spiel auf der Profitour bestritten. Vor zwei Jahren hatte sie über Depressionen und Angstzustände berichtet und später eine längere Pause genommen, um ihre mentale Gesundheit zu schützen.