"Sehr spielstarker" Gegner: FCM-Coach Titz gibt den Mahner

Am Mittwochabend geht es für den 1. FC Magdeburg zum 1. FC Saarbrücken. Cheftrainer Christian Titz stellt seinen Spitzenreiter auf eine spielstarke Mannschaft ein.

Am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) rollt der Ball im Ludwigsparkstadion: Der FCM gastiert am 5. Spieltag der 3. Liga in Saarbrücken. Magdeburg ist aktuell Tabellenführer, die Saarländer trennen aber nur drei Punkte von Platz eins, weswegen Christian Titz keineswegs von einem Selbstläufer ausgeht. Das deutete er auf der Pressekonferenz am Dienstag an.

"Letzte Saison war Saarbrücken eine sehr spielstarke Mannschaft, die Spielstärke haben sie sich beibehalten. Sie spielen kompakt und schalten schnell um. Der Saisonstart hat gezeigt, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die Qualität hat", so Titz' Analyse. Mit sieben Zählern befindet sich der FCS auf dem fünften Tabellenplatz.

Wir treffen auf eine andere Mannschaft mit neuem Trainer und neuen Strukturen. Christian Titz

Das letzte direkte Aufeinandertreffen im Mai 2021 konnte der FCM mit 3:0 für sich entscheiden - für Titz kein Argument, die Saarbrücker auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir treffen trotzdem auf eine andere Mannschaft mit neuem Trainer und neuen Strukturen. Das Spiel fängt von Null an." Ins Saarland wird der Cheftrainer nur mit dem Spieltagskader reisen, weitere Teammitglieder könnten zur Not nachkommen. Titz begründete, dass es gut tue, ein paar Tage im engeren Kreis zusammen zu sein. So habe er mehr Zeit, sich mit einzelnen Spielern auszutauschen.

Verletzungsbedingt ausfallen werden bei Magdeburg Benjamin Leneis, Sebastian Jakubiak sowie Tobias Müller. Die Spielstätte ist mit 6400 Zuschauern zu Corona-Bedingungen ausverkauft.