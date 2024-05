"Sehr schwierige Entscheidung": Rekordspieler Jesus Navas sagt Sevilla Adios

Zwei Spiele werden zu den 500 Ligapartien von Jesus Navas für den FC Sevilla noch dazukommen, dann ist Schluss. Der 39-Jährige hat bekanntgegeben, dass er in Andalusien keine weitere Saison mehr dranhängen wird.

Nur 33 Sekunden dauert das Abschiedsvideo von Jesus Navas, doch die Emotionen dringen trotzdem durch. "Ich habe heute meinen Mannschaftskollegen von meiner Entscheidung erzählt, dass ich Sevilla verlassen werde", sagte der sichtlich ergriffene Kapitän im Klubtrikot. Es sei eine "sehr schwierige Entscheidung" gewesen. "Ich habe hier die besten Momente meines Lebens in Sevilla erlebt - all die Titel, die wir gewonnen haben. Ich will allen dafür von Herzen danken."

Mehr Sevilla als Jesus Navas, das geht kaum. Unweit der spanischen Großstadt in Los Palacios y Villafranca geboren fand er im Jahr 2000 den Weg in die Jugendabteilung der Rot-Weißen und wusste schnell zu überzeugen. Im Alter von 18 Jahren debütierte er am 23. November 2003 für die Andalusier in La Liga. Mit seiner Dribbelstärke, seiner Schnelligkeit und seinen messerscharfen Flanken avancierte er auf der rechten Seite schnell zum Leistungsträger und Publikumsliebling.

Den Schritt zu ManCity gewagt

So mancher Klub klopfte an bei Navas, doch er ließ sie abblitzen. Auch wegen eines Handicaps: Der 39-Jährige litt lange an chronischem Heimweh und tat sich somit umso schwerer, sein gewohntes Umfeld zu verlassen. Als Weltmeister 2010 und Europameister 2012 wagte er dann doch den Sprung und schloss sich Manchester City an, wo er vier Jahre lang blieb und 2014 unter Trainer Manuel Pellegrini die Meisterschaft holte.

Da sein Vertrag nicht verlängert wurde, setzte er seine Karriere ab 2017 bei Sevilla fort und heimste weitere Titel ein. Mit seinem Herzensklub gewann er insgesamt viermal die Europa League, zweimal die Copa del Rey sowie den europäischen und den spanischen Supercup. 688 Pflichtspiele hat er für den FC Sevilla absolviert, davon 500 in der Liga. Fabelzahlen, die kein Sevilla-Spieler je erreicht hat.

Die Mannschaft informiert - nicht den Verein

Laut spanischen Medien war Sevilla zwar bereit, seinen Kapitän mit einem weiteren Kontrakt auszustatten, doch nur unter deutlich reduzierten Bezügen. Denn die finanzielle Lage am Nervion ist äußerst angespannt. Genauso wie in der vergangenen Saison, in der der Klub jedoch mal wieder die Europa League gewann, befand sich Sevilla lange im Abstiegskampf. Dass Jesus Navas offenbar nur seine Kollegen informierte und der Klub die Entscheidung des Routiniers erst dadurch erfuhr, lässt auf ein nicht optimales Binnenverhältnis schließen.

Es bleibt ein wenig Zeit, die Wogen zu glätten, zwei Ligaspiele stehen ja noch aus. Wie der Klub bekanntgab, wird er Navas am Sonntag, den 26. Mai, um 20 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan vor Vereinsmitgliedern und Dauerkartenbesitzern offiziell verabschieden. Einen Tag zuvor tritt Sevilla gegen den FC Barcelona an, die Fans werden Navas bei seinem letzten Auftritt gebührend feiern. Schon beim 0:1 am Mittwoch gegen Cadiz sah man Jesus Navas mit Tränen in den Augen auf der Bank sitzen. Viele ahnten da schon, dass er Sevilla wohl Adios sagen wird.

Routinier hat die EM im Visier

Und was passiert dann? Von einem Karriereende ist jedenfalls noch nicht die Rede. Vielmehr steht höchstwahrscheinlich erst einmal seine nächste EM an. Bei den letzten Testspielen der Seleccion im März war der 51-malige Nationalspieler (fünf Tore) jedenfalls nominiert.

Nach seinem Karriereende würde Navas vom FC Sevilla mit offenen Armen empfangen werden. "Der Verein wird Jesus Navas auch in Zukunft jederzeit die Tür öffnen und Sevilla wird immer seine Heimat bleiben", hieß es im letzten Satz der Mitteilung auf der Vereins-Website.