"Sehr schwere Entscheidung": Schult nimmt Wolfsburgs Offerte nicht an und geht im Sommer

Seit Montag ist bekannt: Almuth Schult wird den VfL Wolfsburg nach Ende dieser Saison verlassen.

Die 30-jährige Torhüterin, die 2013 vom damaligen Bundesligisten SC 07 Bad Neuenahr zu den VfL-Frauen gewechselt war, hat das Angebot zur Verlängerung ihres Arbeitspapiers nicht angenommen. Dies melden die Niedersachsen am Montagnachmittag.

"Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht zu verlängern. Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich weiß, was ich an diesem Verein habe", wird die Schlussfrau zitiert, will jedoch erst im Sommer "von Abschied sprechen", da "noch so viele Spiele zu spielen" seien.

Jüngst erst hatte sie im kicker-Podcast "FE:male view on football" schon angedeutet, dass sie sich Gedanken um ihre Zukunft gemacht habe. Es gäbe "sehr viele Optionen", so Schult, herauskristallisiert habe sich eine "Lösung A, die wir bevorzugen". Lösung A heißt nicht Wolfsburg.

"FE:male view on football" mit Almuth Schult:

FE:male #05 - Almuth Schult Sie ist die einzige Mutter in der Fußball Bundesliga. Jeden Tag pendelt sie zwischen Familie und Verein, ist zudem noch Nationalspielerin, gefeierte TV-Expertin und engagiert sich für mehr Frauen im Fußball. Wir besuchen Almuth Schult im Trainingszentrum des VfL Wolfsburg und sie erzählt uns vor welche Herausforderungen sie ihr turbulentes Leben täglich stellt. Die Torhüterin spricht darüber, ob sie ihre Profikarriere fortsetzen wird und warum sie keine große Lust darauf hat bei der Nationalmannschaft auf der Bank zu sitzen. Außerdem diskutiert sie mit uns über die wichtigsten Themen ihrer Initiative Fußball Kann Mehr und äußert ihre Enttäuschung über Entscheider im Fußball und die Veränderungsbereitschaft des DFB.

Die Entscheidung sei nach "sehr vertrauensvollen und offenen Gesprächen" mit Schult gefallen, gab Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann bekannt. Der Klub akzeptiere "die Beweggründe, mit Blick auf ihre persönliche Situation einen anderen Weg einzuschlagen und uns nach neun erfolgreichen Jahren im Sommer zu verlassen". Schult war nach einer mehr als einjährigen Pause infolge einer Schulterverletzung sowie der Geburt von Zwillingen vor gut einem Jahr auf den Platz zurückgekehrt. In der laufenden Spielzeit bestritt sie acht Bundesliga-Spiele für die Wölfinnen, zuletzt am Wochenende beim 3:0-Sieg im Nachholspiel bei Turbine Potsdam.

Schult gewann in Wolfsburg bislang fünf Meistertitel und sieben Mal den DFB-Pokal, dazu gleich in ihrer Premierensaison 2013/2014 die Champions League. Mit der Nationalmannschaft wurde sie 2016 Olympiasiegerin.