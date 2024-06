"Sehr schlecht": Koeman & Co. schlagen Alarm

Die Niederlande haben die Gruppe D nur als Dritter abgeschlossen und treffen nun auf einen Gruppensieger. Nach der Niederlage gegen Österreich war man sich bei Oranje einig: Das war zu wenig.

Bereits vor dem Spiel gegen Österreich stand fest, dass die Niederländer das Achtelfinale der EM in Deutschland erreicht hatten. Vielleicht war das in den Köpfen der Spieler, denn die Anfangsphase verschlief Oranje total und lag früh durch das Eigentor von Donyell Malen zurück. "Wir haben sehr schlecht begonnen in vielen Aspekten. Wir waren nicht aggressiv genug und haben keinen Druck auf den Gegner gemacht", sagte Bondscoach Ronald Koeman und fügte an: "Wir haben das Spiel am Anfang nicht kontrolliert, später haben wir es besser gemacht und hatten ein paar Chancen. Aber sie haben uns bestraft."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Offensivmann Cody Gakpo. "Sie haben sehr stark begonnen, waren sehr gut in den Zweikämpfen - und wir nicht. In der ersten Halbzeit waren sie da und wir nicht. In der zweiten Halbzeit hat es sich ein bisschen geändert. Wir kamen gut aus der Kabine, aber es war nicht genug", so der Mann, der kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielte.

Nach erneutem Rückstand kamen die Niederlande abermals zurück - und kassierten postwendend das 2:3 durch Marcel Sabitzer. "Klar gab es auch ein paar gute Momente, wir haben zweimal getroffen. Aber das ist das einzig Positive, was wir aus dem Spiel nehmen können. Das war heute einfach nicht gut genug", sagte Gakpo klipp und klar.

Nun wartet ein Gruppensieger im Achtelfinale

Dass Oranje zweimal zurückkam, kann als positiv vermerkt werden. Unter dem Strich muss man aber sagen, dass es zu wenig war. Das sah auch Koeman so: "Wir müssen auf dem Platz die Verantwortung übernehmen. Wir haben heute nicht den Anspruch auf ein besseres Ergebnis."

Und so endete der letzte Spieltag für Oranje enttäuschend mit dem dritten Platz der Gruppe D. In der kommenden Runde wartet ein Gruppensieger. Entweder ist das Spanien oder aber der Erste aus der Staffel C oder E. "Wir wussten vor dem Spiel, dass wenn wir Dritter werden, würden wir eine große Nation in der nächsten Runde bekommen. Wir werden abwarten und schauen, was passiert", so der Bondscoach.

Doch eines ist dem Trainer sowie den Spielern klar: Im Achtelfinale braucht es eine Leistungssteigerung ...