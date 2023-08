"Sehr rundes Profil als Spieler": Dresden verstärkt sich mit Bünning

Lars Bünning wechselt vom 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga zu Dynamo Dresden. Er könnte nicht der letzte Neuzugang der Sachsen in diesem Sommer gewesen sein.

Dynamo Dresden hat nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Innenverteidiger Lars Bünning verstärkt. Das gab der Klub am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt vom 1. FC Kaiserslautern und unterschreibt bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Ausgebildet beim HSV und Werder Bremen

Bünning wurde unter anderem in der Jugend des Hamburger SV und Werder Bremen ausgebildet. Bei den Grün-Weißen feierte der Innenverteidiger 2017 auch sein Debüt im Profibereich, für die zweite Mannschaft der Bremer absolvierte er in zwei Spielzeiten insgesamt 31 Einsätze in der 3. Liga sowie der Regionalliga. Nach einem Jahr bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund sowie zwei Saisons beim SV Meppen wechselte der Linksfuß im vergangenen Sommer zum damaligen Zweitligaaufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Bei den Roten Teufel kam er in der vergangenen Saison allerdings zu wenig Spielzeit. Lediglich vier Einsätze in der 2. Bundesliga sowie einer im DFB-Pokal (ohne Torbeteiligung) stehen für ihn zu Buche.

"Fantastische Bedingungen und ambitionierte Ziele"

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer bei Dynamo Dresden, freut sich über seinen Neuzugang: "Lars Bünning verfügt über ein sehr rundes Profil als Spieler und zeichnet sich vor allem durch einen starken Spielaufbau, seine Schnelligkeit und gutes Verteidigen aus. Wir sind sehr froh, mit ihm nun planmäßig die noch offene Position in der Innenverteidigung besetzen zu können und sind überzeugt, dass er den Konkurrenzkampf in unserem Abwehrzentrum erhöhen und uns als Linksfuß weitere Optionen eröffnen wird."

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach Dresden nun geklappt hat. Der Verein hat mit den fantastischen Bedingungen vor Ort und den ambitionierten Zielen eine unglaublich spannende Perspektive zu bieten, die mich von Beginn der Gespräche an überzeugt hat. Für mich wird es jetzt erst einmal darum gehen, sich so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und alles kennenzulernen", blickt auch der Spieler optimistisch auf seine neue Herausforderung bei Dynamo, für die er künftig mit der Nummer 23 auflaufen wird.

Berger als weiterer Neuzugang?

Gut möglich ist, dass Bünning nicht der letzte Neuzugang bei Dynamo Dresden in diesem Sommer sein wird. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Sachsen auch Tom-Kaspar Berger unter Vertrag nehmen werden. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit vereinslos und wäre somit ablösefrei. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen aktiv und kam dabei in 30 Spielen zum Einsatz (drei Tore, vier Vorlagen). Zuletzt durfte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler bei den Sachsen im Probetraining empfehlen. "Es sieht ganz gut aus", kommentierte Dynamo-Trainer Markus Anfang die Personalie Berger am Mittwoch.