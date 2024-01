"Sehr reizvolle Aufgabe": Schultz wird neuer Trainer beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat einen Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden: Timo Schultz (46) soll den Verein aus dem Tabellenkeller führen.

Die Kölner strebten nach dem Jahreswechsel eine zeitnahe Lösung an - und haben sie bekommen. Timo Schultz übernimmt den angeschlagenen Traditionsverein und soll ihn vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren.

"Die kommenden Tage, Wochen und Monate wartet eine große Aufgabe auf uns, um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu realisieren", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass Timo Schultz bei dieser Aufgabe zukünftig als verantwortlicher Cheftrainer vorangehen wird. Er bringt die Persönlichkeit und die Kompetenz mit, um das Leistungspotenzial unserer Mannschaft zu heben. Gehen wir es gemeinsam mit Timo Schultz nun mit voller Überzeugung und totaler Hingabe in allen Bereichen und Handlungsfeldern an. Dann wird der Klassenerhalt gelingen."

Schultz arbeitete zuletzt für den Schweizer Erstligisten FC Basel, wo er allerdings nur von Juli 2023 bis September 2023 im Amt stand, ehe er aus Gründen der Erfolgslosigkeit beurlaubt wurde. Zuvor war er von 2020 bis 2022 Cheftrainer des FC St. Pauli. Schultz war im Juli 2020 befördert worden, zuvor war er unter anderem Co-Trainer der Profis, Trainer der U 19 und der U 17 sowie viele Jahre als Spieler beim Kiezklub aktiv. Anfang Dezember 2022 trennten sich die Wege nach 18 gemeinsamen Jahren.

Schultz überzeugt: "Den Klassenerhalt werden wir schaffen"

"Ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein", sagt Schultz: "Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen. Der FC gehört in die 1. Bundesliga. Den Klassenerhalt werden wir schaffen, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt."

Am Donnerstagvormittag wird Schultz erstmals das Training am Geißbockheim leiten und seine Mannschaft auf das erste Heimspiel 2024 gegen den 1. FC Heidenheim am 13. Januar vorbereiten.