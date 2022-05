"Sehr reizvolle Aufgabe": Pulkrab schließt sich Sandhausen an

Der SV Sandhausen hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom tschechischen Rekordmeister Sparta Prag kommt Matej Pukrab an den Hardtwald.

Der 1,85 Meter große Stürmer belegte mit Sparta Prag den dritten Platz in der Meisterrunde. Dazu steuerte der 25-Jährige sieben Tore in 19 Spielen bei. Beim SV Sandhausen soll Pulkrab die Lücke schließen, die durch das Ende der Leihverträge mit Ahmed Kutucu (Basaksehir) und Alou Kuol (VfB Stuttgart II) entstanden ist.

Passt zum Zweitligafußball

"Ich freue mich sehr, hier zu sein und für den SV Sandhausen in der 2. Liga in Deutschland zu spielen. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich freue mich auf die Fans des SVS, und darauf, hier im Stadion auflaufen zu können", so der Stürmer. Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter bei Sandhausen, sieht im 25-Jährigen einen Spieler, der mit seiner Spielweise zum Zweitligafußball passt: "Mit Matej haben wir für unseren Offensivbereich einen Stürmer gefunden, der bei Sparta Prag in der ersten tschechischen Liga seine Klasse nachgewiesen hat, nicht zuletzt mit seiner guten Torquote."

Auch SVS-Trainer Alois Schwartz bezeichnete Pulkrab, der alle Juniorenmannschaften Tschechiens durchlief und aus der eigenen Jugend Prags stammt, als einen "Angreifer, der mit seiner Mentalität und seinem Charakter sehr gut zu uns passt". Man sei froh, "mit Matej einen Stürmer gefunden zu haben, der gut zu uns passt." Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.