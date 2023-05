"Sehr reizvoll": Trainerin Kromp verlässt den DFB Richtung Eintracht

Nach zehn Jahren im U 16- und U 17-Nationalmannschaftsbereich der Juniorinnen ist für Trainerin Friederike Kromp beim DFB Schluss. Die 38-Jährige wechselt zur Eintracht. Auch Assistenztrainerin Julia Simic bestreitet diesen Weg.

Gibt künftig bei der Eintracht die Kommandos: Friederike Kromp. Getty Images for DFB

2022 führten Friederike Kromp und Julia Simic als Chef- bzw. Co-Trainerin die deutschen U 17-Juniorinnen zum EM-Tittel, bei der WM in Indien reichte es zu Platz vier. Nun verlässt das Erfolgsduo den DFB um künftig bei Eintracht Frankfurt die Nachwuchsförderung voranzutreiben. Bei der SGE übernehmen die beiden die U 20 der Hessinnen, wie der DFB und die Eintracht am Donnerstag mitteilten.

"In mir wuchs immer mehr der Wunsch, sowohl in einer höheren Altersstufe zu arbeiten als auch die Erfahrung als Vereinstrainerin zu machen", begründete Kromp, die bei der SGE auch Nachwuchskoordinatorin wird, ihre Entscheidung.

"Unsere Ziele sind es, die Talente auf das nächste Level zu heben, gar nicht so auf Punkte zu schauen", umschreibt die Fußballlehrerin ihre Aufgabe bei "Eintracht-TV". "Und sie wirklich zu begleiten. Alle haben ganz große Ziele, sind wahnsinnig ambitioniert, wollen den nächsten Schritt gehen. Sie wollen alle in die erste Liga." Für Kromp ist dabei "die Verzahnung nach oben ein wichtiger Bestandteil, aber auch die Verzahnung nach unten".

Simic will "wieder deutlich mehr auf dem Fußballplatz stehen"

Helfen wird ihr wie zuletzt schon beim DFB Ex-Bundesliga- und -Nationalspielerin Julia Simic. "Dass wir in dieser Konstellation auch in Zukunft bei der Eintracht zusammenarbeiten können, macht mich persönlich glücklich und lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft blicken", freut sich die 33-Jährige auf die Zusammenarbeit mit Kromp.

Für Simic war es wichtig, "wieder deutlich mehr auf dem Fußballplatz zu stehen", wie sie betonte. "Diese Gelegenheit bietet mir der Co-Trainerinnenjob bei Eintracht Frankfurt. Zudem hat mich die Nähe zur Mannschaft und die tagtägliche Zusammenarbeit an der Basis für den Wechsel zur Eintracht motiviert."