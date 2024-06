"Sehr reife Leistungen": Verl angelt sich Gladbacher Talent Gerhardt

Fünfter Neuzugang für den SC Verl. Dieses Mal hat sich der Drittligist im NLZ der Gladbacher Borussia bedient.

Will den Sprung in die 3. Liga schaffen: Konstantin Gerhardt (re. Hoffenheims Hennes Behrens). picture alliance / Kirchner-Media

Konstantin Gerhardt wechselt zur neuen Saison aus der U 19 von Borussia Mönchengladbach zum SC Verl in die 3. Liga. Das gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt. Der Mittelfeldspieler ist zugleich der bereits fünfte Neuzugang für den SCV nach Marlon Zacharias (Tor, Borussia Dortmund U 19), Fynn Otto (Abwehr, Eintracht Frankfurt II), Lukas Demming (Mittelfeld, Wuppertaler SV) und dem aus Wolfsburg ausgeliehenen Keeper Philipp Schulze.

Gerhardt war in der vergangenen Saison Kapitän und Schlüsselspieler in der Borussia-Jugend und zeigte mit 13 Scorerpunkten in 25 Spielen (zwei Tore, elf Assists) seine Qualitäten. Im November des vergangenen Jahres gab er beim 3:1 der Borussia-Zweiten über Ahlen sein Debüt in der Regionalliga West.

"Außerordentlich talentiert"

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des SCV, sagte zum Neuzugang: "Konstantin ist ein außerordentlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits sehr reife Leistungen zeigt. Wir haben ihn über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und erfolgreich in den Profifußball einsteigen wird."