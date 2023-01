"Sehr reife Leistung": Schweinsteiger freut andauernde VfL-Siegesserie

Der VfL Osnabrück darf nach dem fünften Sieg in Folge gegen Duisburg so langsam Richtung Aufstiegsränge schielen. Trainer Tobias Schweinsteiger zeigte sich zufrieden - und fand einige lobende Worte für den Gegner.

Fünf Punkte sind es, die die formstarken Osnabrücker vom Relegationsrang der 3. Liga trennen. Vor fünf Spieltagen waren es noch 12 Zähler - dieser Abstand ist durch die aktuelle Siegesserie des VfL gehörig geschrumpft. Der 2:1-Erfolg in Duisburg markierte den fünften Erfolg in Serie für das Team von Tobias Schweinsteiger: "Wir haben eine sehr reife Leistung runtergespielt", freute sich der Trainer, nachdem es durch Moritz Stoppelkamps frühen Anschlusstreffer in Hälfte zwei lange spannend geblieben war. Immer wieder verzweifelte die MSV-Offenisve dabei auch an Osnabrücks Keeper Philipp Kühn. "Wir haben es dann verpasst, das dritte Tor nachzulegen. Deswegen mussten wir bis zum Schluss gut verteidigen und brauchten einen guten Torwart. Das hatten wir heute alles", so Schweinsteiger.

Schweinsteiger lobt Duisburg

Für den leer ausgehenden Gegner aus Duisburg fand der 40-Jährige am Mikrofon von "MagentaSport" lobende Worte: "Duisburg spielt richtig gut und es macht Spaß, denen zuzuschauen. Da werden auch irgendwann die Ergebnisse kommen. Im Moment bin ich froh, dass es heute noch nicht der Fall war." MSV-Coach Torsten Ziegner haderte indes vor allem mit dem ersten Durchgang: "Die 20 Minuten in der ersten Hälfte waren ausschlaggebend. Durch das Gegentor haben wir den Mut verloren. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir uns von einem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen lassen." Vor allem, weil die Zebras in Hälfte zwei ordentlich Dampf machten: "Die 2. Halbzeit war dann genau das, was wir von der Mannschaft sehen wollen - Überzeugung, Mut. Am Ende hat uns sicherlich auch das Quäntchen Glück gefehlt, um den Ausgleich noch zu machen."

Wir haben alles reingeschmissen. Moritz Stoppelkamp

Spannend blieb es lange, weil Duisburgs Stoppelkamp den Rückstand in der 49. Minute mit einem gefühlvollen Heber von außerhalb des Strafraums auf 1:2 verkürzte. "Ich glaube schon, dass wir heute Minimum einen Punkt verdient haben", schätzte der Kapitän die Leistung seines Teams nach Abpfiff ein. "Wir haben alles reingeschmissen und hatten auch gute Ansätze." Auch der 36-Jährige sah die Fehler seines Temas hauptsächlich in der kritischen Phase nach dem ersten Gegentor durch Florian Kleinhansl in der 18. Minute: "Dann bekommen wir wieder so ein schönes Tor, Sonntagsschuss und dann haben wir kurz die Fassung verloren", so Stoppelkamp. Das 0:2 erzielte nach mehreren Wacklern in der Duisburger Defensive Robert Tesche in der 36. Minute. Zwar sei der MSV "gut zurückgekommen", erklärte Stoppelkamp, am Ende habe man sich jedoch "leider nicht belohnt".

Immerhin: Ein solides Polster von sechs Zählern können die Meidericher vorweisen. In Osnabrück kann man hingegen bereits auf die Aufstiegsränge schielen, mit Erzgebirge Aue wartet am kommenden Spieltag eine lösbare Aufgabe, um dem VfL den sechsten Sieg in Folge einfahren zu lassen. Und noch ein Stück näher an die oberen Ränge heranzurücken.