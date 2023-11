"Sehr reif und sehr stark": St. Pauli bleibt und spielt spitze

Die enge Taktung durch den Freitag als Spieltermin zum Abschluss der englischen Woche wurde beim FC St. Pauli im Vorfeld genauso wenig thematisiert wie der erneute Ausfall von Eckpfeiler Eric Smith - herausgekommen ist ein enorm fokussierter Auftritt und ein 2:0 bei der SV Elversberg.

Der Spitzenreiter hat beim formstarken Aufsteiger ein echtes Zeichen nach innen und außen ausgesendet nach drei Partien, in denen er zur Pause jeweils mit 0:1 zurückgelegen hatte und der Eindruck entstanden war, die Zweitligakonkurrenz habe sich auf den Fußball von Fabian Hürzeler eingestellt.

Souverän, reif und mit der nötigen Schärfe gestaltete seine Elf insbesondere den ersten Durchgang, ließ Ball und Gegner laufen. Und lief selbst trotz der intensiven vorangegangenen Aufgaben viel. "Wenn ich die Laufdaten sehe, dass wir 125 Kilometer gelaufen sind nach einem Pokalfight über 120 Minuten, dann muss ich schon ein Kompliment an die ganze Mannschaft richten und ihr großen Respekt zollen", schwärmt der Coach.

Irvine ist "unfassbar stolz auf diese Mannschaft"

"Die Spieler merken, dass das der Lohn ist für das, was sie sich im Training erarbeiten." Und die Gegner spüren, dass St. Pauli nur schwer beizukommen ist. Karlsruhe und Schalke wurden trotz großer Kompaktheit und Halbzeitführung am Ende regelrecht überrannt und 2:1 geschlagen, die Elversberger bekamen eigentlich zu keiner Phase der Partie einen Fuß in die Tür. Weil wieder einmal Johannes Eggestein und Marcel Hartel mit ihren jeweils sechsten Saisontreffern einen Vortrag, der wahrhaft dem einer Spitzenmannschaft entsprach, veredelten.

St. Pauli kann fußballerisch brillieren, aber auch im Verwaltungsmodus dominieren - und diese Bandbreite, wie am Freitag, sogar innerhalb einer Partie demonstrieren. "Wir haben in der ersten Hälfte ein hohes Pressing gespielt und uns danach etwas zurückfallen lassen", bilanziert Jackson Irvine, "es war eine sehr reife und sehr starke Vorstellung. Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft."

Smith wird zurückerwartet

Einziger Wermutstropfen: Kapitän Irvine sah im Saarland seine fünfte Gelbe Karte, fehlt damit im Spitzenspiel am kommenden Freitag gegen Hannover 96. Dann soll aber zumindest Smith möglichst wieder mit von der Partie sein. Wie schon vor dem 2:2 in Paderborn wollten Trainer und medizinische Abteilung kein Risiko bei dem Schweden mit den sensiblen Adduktoren eingehen. Beim 26-Jährigen wird die Belastung im normalen Trainingsalltag sehr genau gesteuert, die englische Woche samt Verlängerung am Dienstag aber löste wieder leichte Beschwerden aus. Mit dem Verzicht von Elversberg sollte das Risiko minimiert werden, spätestens zur Wochenmitte soll Smith wieder trainieren und gegen die Niedersachsen mitwirken können.