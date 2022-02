"Sehr positives Zeichen": Kapitänin Hausicke bleibt bei Werder

Gute Nachrichten für Werder Bremen: Kapitänin Lina Hausicke hat ihren Vertrag verlängert und wird weiterhin in Grün und Weiß auflaufen.

"Wenn mit Lina Hausicke die Kapitänin ihren Vertrag verlängert, ist es natürlich für alle Beteiligten und mit Blick auf die Zukunft ein sehr positives Zeichen", wird Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin für Frauen- und Mädchenfußball bei Werder, auf der Website der Bremer zitiert.

Die Freude ist auch ganz auf Seiten des Trainers Thomas Horsch: "Lina Hausicke zählt nicht nur aufgrund ihres Amtes zu den Stützen des Teams, sondern geht auch durch ihre Spielweise immer voran und ist eine absolute Vertrauensperson für mich. Es freut mich sehr, dass wir die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortsetzen können und ich sie weiter in ihrer Entwicklung begleiten kann."

Im Sommer 2017 wechselte die 24-Jährige von Jena nach Bremen. Seitdem lief Hausicke in 91 Spielen für den SVW auf und erzielte dabei sieben Tore. "Als gesamte Mannschaft haben wir uns in den letzten Monaten weiterentwickelt und ich bin überzeugt, dass wir noch nicht am Ende dieses Prozesses angelangt sind. Als Kapitänin stehe ich dabei in besonderer Verantwortung, was das Projekt sehr reizvoll macht. Neben dem kurzfristigen Ziel Klassenerhalt will ich meinen Teil dazu beitragen, dass sich der SV Werder langfristig in der Bundesliga etabliert", so die Kapitänin, die aktuell mit ihrem Team auf Platz zehn steht (sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz).