"Sehr leidenschaftlich": Koschinat übernimmt Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld hat am Donnerstagmorgen seinen neuen Cheftrainer präsentiert: Uwe Koschinat soll die Ostwestfalen aus dem Tabellenkeller der 2. Liga führen.

"Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben intern ein klares Anforderungsprofil für unseren neuen Cheftrainer erstellt", wird Geschäftsführer Christoph Wortmann zitiert: "Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen."

Erst am Dienstagabend war Daniel Scherning von einen Aufgaben als Cheftrainer beim DSC entbunden worden. Koschinat ist nach Scherning und Uli Forte bereits der dritte Arminia-Coach in dieser Saison - und neuer Hoffnungsträger. "In unseren Gesprächen hat er überzeugend und sehr leidenschaftlich aufgezeigt, dass er hier mit der Mannschaft und seinem gesamten Team Vollgas für unseren Verein geben wird. Wir werden ihn und das Team auf dem Weg zum Klassenerhalt mit allen Kräften unterstützen", so Wortmann.

Koschinat begann seine Trainerlaufbahn im Profibereich 2006 als Assistent bei der TuS Koblenz, ehe er von Sommer 2011 bis Oktober 2018 Cheftrainer bei Fortuna Köln war und die Südstädter in die 3. Liga führte. Anschließend übernahm Koschinat im Oktober 2018 den SV Sandhausen und sicherte mit dem SVS zweimal den Klassenerhalt in der 2. Liga. Gleiches soll er nun in Bielefeld schaffen. Zuletzt trainierte Koschinat den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Am 10. Oktober 2022 war er im Anschluss an eine Ergebniskrise im Saarland beurlaubt worden.

Arminia Bielefeld ist für mich ein Verein mit großer Strahlkraft. Uwe Koschinat

"Ich danke den Arminia-Verantwortlichen für das Vertrauen und habe die absolute Überzeugung, dass wir das alle gemeinsam schaffen", so Koschinat in einem ersten Statement: "Die Vorfreude ist riesig bei mir. Arminia Bielefeld ist für mich ein Verein mit großer Strahlkraft, der den Menschen in Stadt und der Region wahnsinnig viel bedeutet."

Koschinat will alle "mitnehmen"

Arminia steht nach 23 Saisonspielen auf Relegationsrang 16, das rettende Ufer ist nur einen Punkt entfernt. Dennoch weiß auch Koschinat mit Blick auf die letzten Wochen: "Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns. Umso wichtiger wird es sein, mit Überzeugung und Zuversicht die Dinge anzugehen und dabei alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen, um erfolgreich zu sein." Sein Debüt feiert er am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) - dann ist gleich Spitzenreiter Darmstadt zu Gast.