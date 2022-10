"Sehr laut, sehr deutlich, sehr offen": Terzic verrät Details über BVB-Aussprache

Das 0:2 bei Union hallt noch nach bei Borussia Dortmund. Vor der Pokalbegegnung in Hannover am Mittwoch kam es bei den Westfalen zu einer emotionalen Aussprache.

Den Ärger rausgelassen: BVB-Coach Edin Terzic beim Spiel in Berlin. IMAGO/Jan Huebner

Zunächst einmal erklärte Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstag, wie er selbst die 0:2-Niederlage bei Union am Sonntag aufgearbeitet hat. Schon bei der Rückfahrt aus Berlin habe er sich die Partie angesehen und sich am Morgen darauf mit seinem Trainerteam "einzelne Spieler geschnappt". Erst dann wurden der Mannschaft ausgewählte Szenen im großen Kreis gezeigt.

Die Ansprache sei dabei aber nicht nur "sehr laut" gewesen. "Es war sehr deutlich, sehr offen. Das stimmt", sagte Terzic. "Es war auch nicht so, dass es ein Monolog war, sondern es wurden Fragen gestellt. Die Jungs haben sich nochmal geäußert." Man wolle es jetzt endlich besser machen. "Ich meine: Ich sitze halt immer hier, und es macht mir auch keinen Spaß, immer die selben Fragen beantworten zu müssen", sagte der BVB-Coach. "Ihr könnt euch sicher sein, dass die Jungs schon wissen, worum es geht."

Doch setzen seine Spieler die Maßgaben auch um? "Es ist nicht so, dass sie die Augen verschließen. Was uns daran stört ist: Wenn man ihnen zuhört, dann hören wir die richtigen Dinge. Nur dann geht es darum, es auf dem Platz umzusetzen. Das ist jetzt die große Aufgabe."

Ob der BVB die Fehler diesmal abstellen kann, wird sich am Mittwoch zeigen. Für die Schwarz-Gelben geht es zu Zweitligist Hannover 96 (LIVE! ab 18 Uhr bei kicker). Ein frühzeitiges Pokal-Aus wie in der Vorsaison beim FC St. Pauli würde zweifelsohne neue Diskussionen beim Tabellenachten entfachen.