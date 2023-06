"Sehr kompletter" Hakulinen verstärkt die AEV-Offensive

Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die kommende DEL-Spielzeit bekanntgegeben. Der erfahrene Finne Anrei Hakulinen wechselt an den Lech.

Anrei Hakulinen wechselt nach Augsburg. IMAGO/All Over Press Finland

Die Augsburger Panther haben den finnischen Angreifer Anrei Hakulinen verpflichtet. Der 33-Jährige kommt vom finnischen Klub Lukko in die DEL, wie der AEV am Donnerstagvormittag mitteilte.

"Mit Anrei Hakulinen haben wir einen sehr kompletten und gut ausgebildeten Stürmer für unser neues Team gewinnen können. Er verfügt offensiv wie defensiv über große Qualitäten, hat viel Erfahrung in einer europäischen Top-Liga sammeln können und bekam auch in der Nationalmannschaft einer großen Eishockeynation wie Finnland seine Chance", sagte Augsburgs Coach Christof Kreutzer.

Hakulinen kommt auf über 400 Spiele in Finnlands Oberhaus

Der Linksschütze, der in der Fuggerstadt die Rückennummer 94 tragen wird, absolvierte in der finnischen Liiga insgesamt 422 Spiele und kam dabei auf 99 Tore sowie 155 Assists.

"Das deutsche Eishockey hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen, die DEL ist eine starke Liga. Mit Christof Kreutzer hatte ich sehr gute Gespräche und freue mich nun, meine Karriere in einem anderen Land bei einem Traditionsklub fortsetzen zu können", erklärte Hakulinen, der noch in der vergangenen Saison für die finnische Nationalmannschaft stürmte.