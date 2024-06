"Sehr intelligenter Verteidiger": Nürnberg verpflichtet Headrick

Owen Headrick wird künftig in der DEL für die Nürnberg Ice Tigers verteidigen. Die Franken haben den Kanadier unter Vertrag genommen, wie sie am Sonntag bekanntgaben.

Die Nürnberg Ice Tigers haben Owen Headrick verpflichtet. Der 26-jährige Verteidiger kommt von den Wilkes-Barre/Scranton Penguins aus der AHL nach Nürnberg, wo er einen Einjahresvertrag erhält.

"Owen Headrick ist ein offensiver Verteidiger, der seine Stärke im Powerplay hat. Er schaltet sich immer wieder in die Offensive ein und spielt einen sehr guten ersten Pass im Aufbau", begründete Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf die Verpflichtung des Kanadiers.

Headrick wurde im Juniorenbereich mit den Erie Otters in der Saison 2016/17 Meister der Ontario Hockey League (OHL) und spielte danach vier Jahre an der University of Prince Edward Island in der Universitätsliga in seinem Heimatland Kanada. In der Spielzeit 2021/22 stand er dann in der AHL für die Syracuse Crunch auf dem Eis, ehe es für ihn bei den Idaho Steelheads in der ECHL weiterging.

Spieler des Jahres in der ECHL

Dort machte er als Verteidiger mit 15 Toren und 39 Assists in 61 Hauptrundenspielen sowie drei Toren und 16 Vorlagen in 20 Play-off-Spielen mächtig auf sich aufmerksam und wurde zum Verteidiger des Jahres gewählt. In der AHL spielte er dann zunächst für die Chicago Wolves, dann ging es für ihn für 15 Partien bei den Wilkes-Barre/Scranton weiter.

Nun bekommt Nürnberg den erfahrenen Headrick, den Ustorf als einen "sehr intelligenten Verteidiger" bezeichnet.