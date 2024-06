"Sehr homogene Mannschaft": Deutschlands Kader für U20-Weltmeisterschaft steht

Bundestrainer Christopher Nordmeyer arbeitet nach dem erfolgreichen Vier-Nationen-Turnier in Portugal am vergangenen Wochenende, bei dem man mit zwei Siegen und einer Auftaktniederlage am Ende Turniersieger wurde, nun am Feinschliff für die anstehende U20-Weltmeisterschaft in Nordmazedonien.

Lara Däuble ist Leistungsträgerin im deutschen Team IMAGO/Beautiful Sports