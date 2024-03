"Sehr gut": Xenia Smits gibt Entwarnung

Die SG BBM Bietigheim kann am anstehenden Wochenende den vierten Pokalsieg in Folge feiern. Dabei greift auch wieder Xenia Smits an, die zuletzt bei der Nationalmannschaft gefehlt hat.

Nach der Nationalmannschaftspause steht für die SG BBM Bietigheim mit dem Pokal Final Four ein wichtiges Saisonhighlight an. Die letzten drei Ausgaben konnte das Top-Team allesamt für sich entscheiden. Nun soll mit dem vierten Titel der Rekord von Bayer 04 Leverkusen eingestellt werden. "Wir wollen das Ding holen", meint Xenia Smits im Podcast Anwurf.

Dabei wird auch Smits wieder miteingreifen. Die Rückraumspielerin fehlte verletzungsbedingt bei der EM-Qualifikation. "Ich habe ein bisschen Rückenprobleme, die wir in den Griff bekommen mussten", schildert sie und ergänzt, dass es ihr nun wieder "sehr gut" geht.

Ganz leicht ist es ihr dabei nicht gefallen, nur auf der Tribüne sitzen zu können. Viel lieber hätten sie auf der Platte gestanden. Dennoch sah sie einen "sehr souveränen" Auftritt ihrer Landsfrauen.

Smits will Bietigheim-Fans etwas zurückgeben

Diese Souveränität will der amtierende Meister nun auch an den beiden Tagen in Stuttgart zeigen. Im Halbfinale wartet dabei mit dem Thüringer HC ausgerechnet die Mannschaft, gegen die die Bietigheimerinnen in der Liga jüngst einen Zehn-Tore-Vorsprung verspielt haben.

"Wir müssen konsequenter sein und über 60 Minuten eine stabilere Leistung abrufen", meint Smits und gibt damit die Marschroute für das Re-Match vor. Dennoch warnt sie aber auch und sieht ein "spannendes Duell" im Halbfinale.

Dabei verlief die Analyse nach der Partie zunächst etwas ungewohnt, da fast der komplette Kader zur Nationalmannschaft gefahren ist. Somit konnte eine klassische Nacharbeitung mit allen Spielerinnen erst zu Wochenbeginn stattfinden. Dafür hat das Trainerteam allerdings "hart gearbeitet", um die richtigen Schlüsse aus der Partie zu ziehen.

Dabei verrät Smits, dass sie ihren Fans angesichts des anstehenden Umzugs nach Ludwigsburg "etwas zurückgeben" will. "Sie stecken so viel Herzblut in den Verein. Deswegen wollen wir einen Pokal zurückgeben", erläutert sie.