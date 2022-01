"Sehr gut vorstellbar": Kehrt die Formel 1 auf den Nürburgring zurück?

2020 sprang die Strecke in der Eifel spontan ein, fest im Kalender der Formel 1 ist der Nürburgring aber seit rund acht Jahren nicht mehr. Kann sich das wieder ändern? Der aktuelle Formel-1-Boss hofft darauf. Abgeneigt sind sie per se in der Eifel ganz und gar nicht.

2020 fand das letzte Rennen in Deutschland statt. imago images/PanoramiC