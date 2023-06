"Sehr fleißig und innovativ": Duisburg verlängert mit Trainerstab

Das Trainerteam bleibt bei den Zebras: Wie der MSV Duisburg am Samstagvormittag bekannt gab, verlängerten Co-Trainer Philipp Klug, Torwarttrainer Sven Beuckert und Athletik-Coach Ruben Solis beim MSV.

Nach der erfolgreichen Drittliga-Saison 2022/23, in der der MSV Duisburg schon frühzeitig den Klassenerhalt sichern konnte, bleibt neben Cheftrainer Torsten Ziegner und Co-Trainer Michael Hiemisch auch der weitere Trainerstab an Board. Wie die Zebras am Samstagvormittag verkündeten, wurden die Verträge von Co-Trainer Philipp Klug sowie die Arbeitspapiere von Torwarttrainer Sven Beuckert und Athletik-Coach Ruben Solis um zwei Spielzeiten verlängert.

Scout Leutenecker schließt sich Halle an

"Es ist total schön, dass die drei weiterhin bei uns bleiben. Sie ergänzen unser Trainerteam sehr homogen und haben in der vergangenen Spielzeit einen extrem großen Teil dazu beigetragen, dass wir einen guten Draht zur Mannschaft gefunden haben", freute sich Ziegner über den Verbleib seiner Kollegen gegenüber den vereinseigenen Medien. "Alle drei sind sehr fleißig, sehr innovativ und bringen uns als Trainer nach vorne. Alle haben große Ziele, wollen mit dem MSV erfolgreich sein und passen fachlich und menschlich total zum Spielverein", so Ziegner weiter.

Veränderungen gibt es bei den Zebras dagegen in der Scouting-Abteilung. Fabio Leutenecker, der bislang für den Bereich "Süd" beim MSV verantwortlich war, wird im kommenden Jahr als Chef-Scout von Liga-Konkurrent Halle dienen. Sein Abgang sei "ein Verlust", erklärte MSV-Chefscout Chris Schmoldt. "Es ist aber klar, dass wir ihm eine solche Chance gönnen und ihm viel Erfolg wünschen." Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch nicht entschieden.