"Sehr erfrischend, sehr agil und präsent": Neuformierter Chemnitzer FC überrascht

Christian Tiffert konnte beim 0:0 gegen Titelfavorit Jena mit der Leistung seiner jungen Chemnitzer Truppe zufrieden sein, warnt jedoch auch vor falschen Erwartungen.

Diese Leistung hatten dem Chemnitzer FC zum Auftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena nur ganz wenige zugetraut. Knapp fünf Wochen Vorbereitung blieben Trainer Christian Tiffert, der am ersten Trainingstag ohne einen einzigen Neuzugang dastand. Kaderplaner Marc Arnold (wurde inzwischen freigestellt) war zu diesem Zeitpunkt krankgeschrieben, der komplette Vereinsvorstand zurückgetreten.

Erst mit dem Amtsantritt von Uwe Hildebrand als neuer Geschäftsführer des CFC Fußball GmbH zogen Ordnung und Struktur ein. In der Vorbereitung ließ Tifferts Team mit dem 4:3 gegen Zweitliga-Absteiger Regensburg aufhorchen. Am Sonnabend unterstrichen die Sachsen, dass mit ihnen in dieser Saison durchaus zu rechnen ist.

Trotz des großen personellen Umbruchs und des Weggangs zahlreicher Leistungsträger brachten sie die hoch gehandelten Thüringer an den Rand einer Niederlage. Tiffert war mit der Punkteteilung zufrieden, sprach von einem gerechten Unentschieden. Er lobte seine Mannschaft: "Wir haben eine neue Chemnitzer Mannschaft gesehen, die aus meiner Sicht sehr erfrischend, sehr agil und präsent in den Zweikämpfen war. Meine Jungs haben sich gewehrt und all die Themen sehr gut umgesetzt, die wir ihnen mitgegeben haben."

Youngster überraschen

Sechs Neuzugänge standen von Beginn an auf dem Platz. Vom 4:0-Heimsieg gegen Jena aus der vergangenen Saison war nur noch einer dabei: Stephan Mensah. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Neuzugang Jan Koch beorderte Tiffert Linksverteidiger Niclas Walther in die Abwehrzentrale. Auf die Walther-Position rückte Marius Schreiber. Für den 20-Jährigen war es der zweite Startelf-Einsatz in seiner noch jungen Regionalliga-Karriere. Schreiber zählte zu den Besten auf den Platz. In der ersten Halbzeit bereitete er mit viel Übersicht die gute Einschussmöglichkeit für Mensah vor. In der 89. Minute stoppte er mit einer "Monstergrätsche" den frei durchgelaufenen Angreifer Elias Löder und verhinderte die Jenaer Großchance. "Der personelle Umbruch ist natürlich eine Chance für uns jungen Spieler. Ich habe mich gefreut, dass ich das Vertrauen des Trainers bekommen habe und durchspielen durfte", meinte Schreiber.

Er war nicht der einzige Youngster, der überraschte. Im zentralen Mittelfeld begeisterte Leon Ampadu mit seiner Dynamik und Dribbelstärke. "Die Kulisse von über 6.000 Zuschauer hat mich zusätzlich gepuscht. So etwas kannte ich nicht", sagte der 21-Jährige, der vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger kam: "Dort hatten wir zu den Heimspielen zwischen 500 und 1000 Zuschauer."

Bitte nicht in Euphorie verfallen. Wir werden mit dieser jungen Mannschaft auch noch durch Täler gehen. Christian Tiffert

Ein junger Mann steht ab sofort auch zwischen den Pfosten: der 20 Jahre alte David Wunsch. Bereits als 16-Jähriger durfte er mit dem damaligen Drittligisten ins Winter-Trainingslager in die Türkei fliegen. Ab dieser Saison ist er die neue Nummer eins, beerbte Publikumsliebling Jakub Jakubov. Die anfängliche Nervosität legte Wunsch gegen Jena schnell ab. Seine beste Tat vollbrachte er in der zweiten Halbzeit, als er den leicht abgefälschten Schuss von Joel Richter mit den Fingerspitzen übers Tor lenkte. "In erster Linie muss ein Torhüter Sicherheit ausstrahlen und Bälle halten. Das hat David getan", erklärte Tiffert, der vollstes Vertrauen in Wunsch hat: "Er will sich stetig verbessern. Was seine Ansprache an die Vorderleute angeht, hat er das bereits geschafft. Das Spiel mit dem Ball kann er sicher noch besser lösen. Aber in diesem Alter erwarte ich noch keine Perfektion."

An das Umfeld richtete Tiffert, dem als einzige negative Erinnerung an den Saisonauftakt eine gebrochene Nase nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem Linienrichter in Erinnerung bleiben dürfte, eine klare Botschaft: "Bitte nicht in Euphorie verfallen. Wir werden mit dieser jungen Mannschaft auch noch durch Täler gehen."