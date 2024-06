"Sehr enttäuscht": Supercup in Leverkusen für VfB "nicht nachvollziehbar"

Die DFL hat am frühen Donnerstagabend mitgeteilt, dass der DFL-Supercup zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart im Stadion des amtierenden Deutschen Meisters steigt. Das sorgt beim Vizemeister für Unverständnis und Enttäuschung.

Am frühen Donnerstagabend hat die DFL in einer kurzen Meldung auf ihrer Website einige Entscheidungen bekanntgegeben. Neben der Ankündigung von Spielplänen und dem genauen Ablauf der Transferfenster im Sommer sowie im Winter wurde auch der Spielort für den Supercup am 17. August (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) veröffentlicht.

Das Duell zwischen dem amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart - weil Leverkusen auch den DFB-Pokal gewann - steigt im Stadion des Doublesiegers. Schon der Supercup 2023, den Bayern zu Hause mit 0:3 gegen Leipzig verlor, hatte im Stadion des amtierenden Deutschen Meisters stattgefunden. Bei den beiden Supercups davor hatte jeweils der DFB-Pokalsieger Heimrecht genießen dürfen.

"Stuttgart und der VfB hätten diese Wertschätzung verdient gehabt"

Dass nun in Leverkusen gespielt wird, was das DFL-Präsidium in einer Sitzung beschloss, sorgt in Stuttgart für Unverständnis. "Die Entscheidung des DFL-Präsidiums, den Supercup nicht in einem der modernsten Stadien Deutschlands mit dem im Vergleich doppelten Fassungsvermögen von 60.000 Plätzen auszutragen und diesen Wettbewerb dadurch mehr Fußballfans zugänglich zu machen, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar", stellt Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle unmissverständlich klar: "Wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung. Stuttgart und der VfB hätten diese Wertschätzung verdient gehabt."

Abschenken werden die Schwaben deswegen freilich nichts. "Dennoch kann ich Bayer Leverkusen und der DFL versichern, dass der VfB Stuttgart alles daran setzen wird, ein hochklassiges, sportlich-faires Finale zu bestreiten, das wir als Sportler selbstverständlich gewinnen wollen", so Wehrle abschließend.

Der Supercup wird in diesem Jahr live bei SAT.1 und Sky übertragen. Die DFB-Pokal-Partien vom VfB und Bayer 04 sind auf den 27. und 28. August - also rund eineinhalb Wochen nach der ersten Runde der restlichen Teams - terminiert.