"Sehr enttäuscht": Auch Trost fehlt bei der WM in Budapest

Das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbands für die Weltmeisterschaft in Budapest schrumpft weiter. Auch Katharina Trost wird in Ungarn fehlen.

Am Montag hatte sich 5000-m-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen für die Titelkämpfe abgemeldet, am Dienstag nun folgte Katharina Trost. Die deutsche 1500-m-Meisterin kann aufgrund eines Infekts nicht an der WM teilnehmen.

Die WM-Halbfinalistin des Vorjahres, die in diesem Jahr in 4:02,32 Minuten eine persönliche Bestzeit gelaufen war, wird wegen des Verdachts auf eine Windpocken-Erkrankung nicht an den Start gehen können. "Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Aber aufgrund der Infektion ist ein WM-Start nicht möglich", erklärte Trost.

Das Aufgebot des DLV für die WM vom 19. bis 27. August schrumpft damit auf 71 Athletinnen und Athleten, nachdem neben Trost und Klosterhalfen schon Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Weitsprung) sowie die EM-Silbermedaillengewinner Lea Meyer (Hindernis) und Bo Kanda Lita Baehre (Stabhochsprung) nicht zur Verfügung stehen.