"Sehr emotional": Swiatek stürmt ins Finale

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat bei den French Open in Paris das Endspiel erreicht. Die 21 Jahre alte Polin gewann am Donnerstag gegen Darya Kasatkina aus Russland mit 6:2, 6:1 und feierte damit ihren 34. Sieg in Serie.

Na, wie hab' ich das gemacht? Iga Swiatek zog souverän ins Finale der French Open ein. Getty Images