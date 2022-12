"Sehr bitter": Recken monatelang ohne Spielmacher Edvardsson

Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf beklagt eine schwere Verletzung seines Spielmachers Jonathan Edvardsson.

Wie die Recken am Montag wissen ließen, habe sich Edvardsson im Training zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen unglücklich verletzt. Und zwar derart schwer an der linken Schulter, dass der Spielgestalter der Niedersachsen operiert werden muss. Dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben, so die TSV.

Der 25-jährige Schwede, der in bislang zwölf Saisonspielen 31 Tore erzielt und 22 vorbereitet hat, wird sich am Dienstag bei Prof. Dr. med. Helmut Lill einem Eingriff unterziehen.

"In einer hervorragenden Verfassung"

"In erster Linie ist das für Jonathan sehr bitter. Er war in einer hervorragenden Verfassung und ein wichtiger Faktor für die bisher erreichten Ergebnisse in dieser Spielzeit. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn medizinisch bestmöglich zu versorgen", bedauerte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen den Ausfall von Edvardsson.

Die Recken belegen nach dem 29:29 in Hamm aktuell mit 15:11 Punkten den achten Tabellenplatz in der HBL. Weiter geht es am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart - dann ohne Spielmacher Edvardsson.