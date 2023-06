"Sehr begehrt": Iraola folgt in Bournemouth auf O'Neil

Der AFC Bournemouth hat sich trotz des erreichten Klassenerhalts in der Premier League von Gary O'Neil (40) getrennt. Wenig später wurde Andoni Iraola als neuer Cheftrainer vorgestellt.

Aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas an die englische Südküste: Andoni Iraola ist neuer Cheftrainer beim AFC Bournemouth. Dort erhält der Spanier einen Zweijahresvertrag. "Er war bei anderen Vereinen auf dem Kontinent sehr begehrt, und sein Spielstil war ein wichtiger Faktor bei dieser Entscheidung", sagte Klubbesitzer Bill Foley.

2021 stieg Iraola mit Rayo Vallecano in La Liga auf und etablierte den Verein dort schnell. Im ersten Jahr stand am Ende Platz 12, in der vergangenen Saison führte Iraola Rayo auf Rang 11. Nach seinem Vertragsende in der spanischen Hauptstadt zieht der 40-Jährige nun weiter auf die Insel. "Seine Leistungen in Spanien waren sehr beeindruckend, und wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann ist, um unser nächstes Kapitel zu leiten."

Warme Worte für O'Neil

Auch für den geschassten O'Neil hatte Foley einigermaßen warme Worte übrig: "Gary wird noch eine lange Karriere als Trainer oder Teammanager haben, aber wir hatten das Gefühl, dass eine Veränderung in diesem Moment das beste für den Verein ist."

O'Neil gehörte bereits zum Trainerstab, als Bournemouth im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Premier League schaffte. Nach der Entlassung von Scott Parker im August 2022 übernahm der Engländer dann zunächst als Interimscoach, im Winter wurde der Ex-Profi mit einem festen Vertrag ausgestattet.

Die Cherries machten den Klassenerhalt durchaus überraschend bereits vier Spieltage vor Schluss perfekt, anschließend verlor Bournemouth die restlichen Spiele und beendete die Saison auf Platz 15.