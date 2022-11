"Sehr ärgerlich": Ambrosius muss WM-Traum mit Ghana begraben

Direkt von der 2. Bundesliga nach Katar zur WM: Diesen Traum hat Stephan Ambrosius gehegt. Nun aber muss der 23-jährige Ghanaer diesen Plan begraben - verletzungsbedingt.

Bis zwei Ligaspiele vor Jahresende im Vereinsfußball hat Stephan Ambrosius den WM-Wunsch verfolgt, um für seine Nation Ghana in Katar aufzulaufen. Der Spieler des Karlsruhrer SC muss diesen Traum aber begraben - und hat das selbst verkündet.

"Sehr ärgerlich. Leider werde ich die nächsten Spiele ausfallen", schrieb der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler, der als Sohn ghanaischer Eltern in Hamburg 1998 geboren worden ist, am Montag bei Instagram. "Ich wünsche dem KSC und der Nationalmannschaft Ghanas viel Erfolg für die kommenden Aufgaben."

Nationaltrainer Addo muss Ambrosius streichen

Damit hat Ambrosius, der sich für die ghanaische Auswahl im A-Bereich entschieden hat, keine Chance auf sein erstes Länderspiel für die Black Stars und zugleich eben keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Winter-Weltmeisterschaft in Katar. Eine am Samstag beim 1:4 gegen Holstein Kiel erlittene Oberschenkelverletzung zwingt ihn zur Pause - und damit auch zum Verpassen der beiden Zweitliga-Partien in Kaiserslautern am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und gegen St. Pauli am Samstag (13 Uhr).

Besonders bitter: In das vorläufige WM-Aufgebot von Nationaltrainer Otto Addo hatte es der im Sommer vom HSV zum KSC gewechselte Abwehrspieler Ambrosius, der in dieser Saison bereits auf elf Einsätze im deutschen Unterhaus kommt und auch schon einmal in der Bundesliga für seinen Ausbildungsklub gespielt hat (1:1 im Jahr 2018 mit dem Hamburger SV beim VfB Stuttgart), bereits geschafft.