Sehnsucht Henkelpott

Der Traum vom nächsten deutschen Champions-League-Finale in Wembley nach 2013 lebt. In der Münchner Arena war es ein großer Abend. Der FC Bayern überzeugte gegen Real Madrid, belohnte sich jedoch nicht entscheidend. Die Erkenntnisse fürs Rückspiel machen allerdings Hoffnung. Der BVB fährt sogar mit einer Führung nach Paris. Der Auftritt gegen Kylian Mbappé und Co. hat gezeigt: Borussia Dortmund kann in der kommenden Woche auch an der Seine bestehen.

Sehnsucht Triple

Wie im Vorjahr trifft Leverkusen im Halbfinale der Europa League auf die AS Rom. 2023 erlebte Robert Andrich eine ganz bittere Stunde, jetzt kehrt er mit dem designierten Meister in die Ewige Stadt zurück. Im DFB-Pokal-Finale steht die Werkself bereits, nun will sie auch in der Europa League ins Endspiel. Beim Interview strahlt aus Andrichs Augen Entschlossenheit - er möchte seine Geschichte und die des Klubs neu schreiben: "Natürlich ist das ein Riesenantrieb, es dieses Jahr zu packen."

Sehnsucht Bundesliga

Emotional wie nie! Im 111. Hamburger Stadtderby kann der FC St. Pauli alles gewinnen und der einst große HSV alles verlieren. Es ist eine einmalige Konstellation. Ausgerechnet beim Erzrivalen kann der Kiezklub am Freitag mit einem Sieg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. "Es ist mit das geilste Spiel, was du haben kannst", findet HSV-Coach Steffen Baumgart. Die Rothosen aber könnten sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.