Sehnenverletzung: 96 muss wohl auf Kapitän Franke verzichten

Hannover 96 muss im Spiel in Paderborn wohl auf seinen Kapitän verzichten. Dafür kehrt ein Standard-Spezialist zurück.

Verletzung an der Bizepssehne: Marcel Franke. IMAGO/Joachim Sielski

Marcel Franke hat im Training eine Verletzung erlitten, die seinen Einsatz im Spiel der Niedersachsen am Sonntag in Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) doch sehr in Frage stellt. "Er hat gestern im Abschlussspiel einen Schlag auf die Bizepssehne bekommen, die leicht gezerrt ist", erklärte Trainer Christoph Dabrowski. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist groß."

Freistoß-Spezialist Sebastian Kerk (acht Saisontore), der wegen leichter Achillessehnenprobleme aus dem Düsseldorf-Spiel am Mittwoch und Donnerstag individuell trainierte, soll hingegen am Freitag wieder einsteigen. "Ich gehe davon aus, dass er morgen wieder normal mit der Mannschaft trainiert", so Dabrowski bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ennali trifft und fällt aus

Lawrence Ennali, der beim 3:2-Sieg der U 23 gegen die HSV-Zweite am Mittwoch noch einen Treffer beigesteuert hatte, wird in jedem Fall fehlen, wie sein Coach bestätigte: "Er hat sich leider heute krank abgemeldet."

Neben dem langzeitverletzten Sebastian Ernst muss Dabrowski am Sonntag auch noch auf Niklas Hult verzichten, der nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Düsseldorf für zwei Spiele gesperrt wurde. "Ansonsten stehen die restlichen Spieler zur Verfügung", sagte der Trainer.