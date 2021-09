Sehenswertes Topspiel: Barockstadt distanziert auch Erlensee

In der Staffel A der Hessenliga scheint die SG Barockstadt die Rolle des Dominators einzunehmen. Bei Stadtallendorf gefiel ein Rückkehrer.

Das ist beachtlich: Nach erst sechs Spieltagen beträgt der Abstand zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten schon sieben Zähler. Das liegt vor allem daran, dass Primus SG Barockstadt den bislang schärfsten Verfolger FC Erlensee am Samstag mit einem 1:0-Erfolg weiter distanzierte. In einem hochklassigen wie rassigen Duell hatten die Fuldaer das bessere Ende für sich. Moritz Reinhard gelang dabei kurz vor der Pause das entscheidende Tor, als er in einer Vorteilssituation den Ball nur noch einschieben musste. Durchgang zwei war dann eine packende Angelegenheit, Erlensee steckte nie auf, rannte bis zur letzten Sekunde und lieferte dem Primus einen tollen Kampf. Dennoch ging ein unterhaltsames Spitzenspiel vor rund 600 Zuschauern am Ende an die favorisierten Gäste.

Als schärfster Verfolger der SG Barockstadt kann nun Absteiger Eintracht Stadtallendorf gelten. Der Tabellenvierte hat zwar zehn Zähler Rückstand - aber auch zwei Partien weniger absolviert als die SG. Am Samstag landete die Eintracht einen auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg gegen Buchonia Flieden. Der nach einer Verletzung zurückgekehrte Del Angelo Williams war dabei mit zwei Treffern Mann des Spiels - sehenswert dabei sein 1:0-Treffer aus der Distanz. Das Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 nach einer Hereingabe war nach der Pause schon die Entscheidung. Zu keinem Zeitpunkt verlor die Eintracht die Kontrolle über das Spiel, machte aber auch in einigen Phasen nicht mehr als nötig. Flieden mühte sich, trat aber nur selten gefährlich in Erscheinung.

Der Hünfelder SV trennte sich derweil vom FSV Fernwald 2:2 und logiert weiterhin auf Platz drei. Es war ein gerechtes Remis, in dem FSV-Keeper Pierre Kleinheider im Zentrum stand. Er zeigte sehenswerte Paraden, verursachte einen Strafstoß und verletzte sich wohl schwerer am Knie - nicht ohne dann noch auf die Zähne zu beißen und zunächst - inklusive Glanzparade - weiterzuspielen. Am Ende gab es in einem ansonsten recht höhepunktarmen Duell keinen Sieger. Für Fernwald war es das vierte Remis im fünften Spiel.



Am Sonntag dann kassierte der SV Neuhof im Duell der Sieglosen gegen den FC Hanau den nächsten Nackenschlag: Ein umkämpftes Spiel ging mit 2:3 verloren. Calabrese war nach unterhaltsamer erster Hälfte in Durchgang zwei der Schütze des entscheidenden Siegtores für das bisherige Schlusslicht Hanau. Die rote Laterne geht nach diesem sechsten Spieltag vorerst an den SV Neuhof über. Den zweiten Saisonsieg im fünften Spiel bejubelte Regionalliga-Absteiger FC Bayern Alzenau, der beim SV Steinbach einen Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehte.