Seguins Gesicht spricht Bände: "Das war ein Totalausfall"

1:6 nach frühem 1:0: Die SpVgg Greuther Fürth ist beim Heimspiel gegen RB Leipzig komplett unter die Räder gekommen.

Nur 14 Punkte aus 26 Bundesliga-Spielen, der Rückstand auf Relegationsrang 16 bei neun Punkten, ans rettende Ufer gar elf Punkte: Greuther Fürths Aussichten auf den Klassenerhalt schrumpfen immer weiter. Zumal sich auch noch 70 Gegentore bei nur mageren 24 selbst erzielten Treffern hinzugesellen. Nach einem 1:5 in Stuttgart, einem 3:6 gegen Hoffenheim und einem 1:7 in Leverkusen ist das jetzige 1:6 nach anfänglicher 1:0-Führung gegen RB Leipzig sogar schon die vierte deutliche Abreibung in dieser Spielzeit gewesen.

Paul Seguin, mit 24 Einsätzen einer der Dauerbrenner im Team der Mittelfranken, geht das alles nah. Anders ist sein Interviewauftritt bei "DAZN" kurz nach der Demontage von RBL nicht zu deuten gewesen. Und seine Aussagen schon gar nicht. Der 26-jährige gebürtige Magdeburger, der 2019 vom VfL Wolfsburg nach Fürth gekommen und mit dem Klub ins Oberhaus aufgestiegen ist, hat sich erschrocken gezeigt von der Mannschaftsleistung nach der frühen 1:0-Führung durch Jamie Leweling.

Seguin "fehlen die Worte"

"Es ist schon schwer, es ist heute ein bitterer Tag. Hier 6:1 zu verlieren, das geht nicht", ringt Seguin zu Beginn des Gesprächs sichtlich nach Worten. "Wir kommen gut ins Spiel. Doch dann fehlt bei allen die Intensität. Das war ein Totalausfall heute." Auch die Reaktion der Fans, die die SpVgg-Profis nach dem Schlusspfiff lautstark gefeiert haben, hat ihn dabei nicht aufbauen können: "Das darf nicht passieren."

Die Gier, "dann auch mal verteidigen zu wollen", hat dem ab Sommer für Union Berlin spielenden Mittelfeldmann "vielleicht auch ein bisschen gefehlt". Oder die hat uns gefehlt. Das ist schon echt ein Rückschlag. Mir fehlen die Worte, bin ein bisschen geknickt gerade."

Leitl will Klartext sprechen

Während Seguins Mitspieler Leweling derweil den Kopf "nicht in den Sand stecken" will und vielmehr die zuletzt positiven Erkenntnisse von etwa vor diesem Leipzig-Spiel sechs Heimspielen in der Liga ohne Niederlage am Stück sieht, hat sein Coach Stefan Leitl ebenfalls Kritik üben müssen.

In der Summe ist es nicht diese Energie, die wir in den vergangenen zwei Monaten auf den Platz gebracht haben. Stefan Leitl

Für den Fürther Trainer ist nach diesen Sechserpack an Gegentoren klar, dass eine Ansprache vonnöten ist. Dabei hat für ihn das Spiel "genauso begonnen, wie wir uns das vorgestellt haben". Dann aber sei das Kleeblatt "nicht mehr bereit gewesen, deswegen ist die Niederlage am Ende auch in der Höhe verdient". Leitl weiter: "In der Summe ist es nicht diese Energie, die wir in den vergangenen zwei Monaten auf den Platz gebracht haben. So kannst du keine Spiele mehr gewinnen. Jeder muss bei uns eigentlich an sein Maximum kommen, das ist aber nicht mehr der Fall. Deswegen werden wir das in aller Härte analysieren, dass diese Art zu Verteidigen nicht geht."

Denn das, also so ein 1:6, "tut brutal weh und nervt auch total".