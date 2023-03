Seguin: Mit Vaterfreuden in den Saison-Schlussspurt

Nach schwerem Beginn hat Paul Seguin seinen Weg bei Union Berlin gefunden - auch ohne die Nominierung für die Europa League.

Vier Tage lang, von Donnerstag bis Sonntag, konnten die international nicht beschäftigten Akteure des 1. FC Union Berlin freimachen. Mittelfeldmann Paul Seguin und nicht zuletzt seine Frau Victoria legten dabei ein nahezu perfektes Timing hin.

Am Samstag um 14 Uhr kam mit Tochter Elea in Berlin-Friedrichshain ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Davon erzählte der 27 Jahre alte gebürtige Magdeburger am Montagnachmittag in einer Medienrunde.

Perfektes Timing bei der Geburt

Der ursprüngliche Geburtstermin war der 5. April. Der hätte den Seguins nicht wirklich gepasst, weil am 4. April mit der DFB-Pokal-Viertelfinal-Partie bei Eintracht Frankfurt und am 8. April mit der Bundesliga-Begegnung bei Borussia Dortmund zwei Auswärtsspiele anstehen.

Nun kann Seguin diese englische Woche viel entspannter bestreiten. Das trifft auch schon auf das kommende Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart zu. "Vorne haben wir immer unsere Dinger, es ist auch gegen Stuttgart etwas drin", sagte Seguin.

Nicht-Nominierung für Europa League ein herber Schlag

Im letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:0) erlebte Seguin seinen ersten Startelf-Einsatz seit der WM-Pause. Insgesamt spielte er in der Bundesliga vier Mal für Union von Beginn an. Für die Europa League war er von den Eisernen nicht gemeldet worden.

Das tat Seguin weh. "Das war eine große Enttäuschung und nicht einfach. Aber ich habe es professionell aufgenommen, mich nie hängen lassen und weiter Vollgas gegeben", erklärte Seguin. Er hofft, dass Trainer Urs Fischer das nächste Mal nicht an ihm vorbeikommt.

Anfängliche Anpassungsprobleme passé

Seguin räumt allerdings auch ein, dass er gerade zu Saisonbeginn weit hinten dran war. Er musste sich nach seinem Wechsel von der Spielvereinigung Greuther Fürth umstellen.

Jetzt geht er trotz der großen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld mit Vaterfreuden in den Saison-Schlussspurt. Seguin: "Ich bin momentan gut drauf, das will ich halten."