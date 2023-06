Seguin: Absage an Hannover - mit Hintertür

Hannover 96 bemüht sich nach kicker-Informationen intensiv um eine Verpflichtung von Paul Seguin. Der Mittelfeldspieler von Union Berlin hat dem Zweitligisten erst einmal eine Absage erteilt - was jedoch noch nicht das Ende der 96-Hoffnungen bedeuten muss.

Er will und darf Union Berlin verlassen, Hannover 96 wollte nach kicker-Informationen schnell Nägel mit Köpfen machen bei Paul Seguin. Der jedoch hat den Niedersachsen erst einmal abgesagt - mit einer Hintertür. Sollte sich der Wunsch des 28-Jährigen von einer Fortsetzung seiner Karriere in der 1. Liga - der VfL Bochum und der FC Augsburg sind interessiert, haben aber anders als 96-Sportdirektor Marcus Mann noch kein Vertragsangebot vorgelegt - nicht erfüllen, hat Hannover dem Vernehmen nach immer noch Chancen.

Weil sich die Niedersachsen bislang so intensiv wie kein anderer Klub um die Dienste des Mittelfeldspielers bemühen. Seguin, so der Wunsch, soll der neue Chef im zentralen Mittelfeld werden. Vor allem Trainer Stefan Leitl und Seguin wissen, was sie aneinander haben. Der frühere Wolfsburger erlebte seine beste Zeit unter dem 96-Coach bei der SpVgg Greuther Fürth, absolvierte unter Leitl zwischen 2019 und 2022 insgesamt 108 Partien (zehn Tore, 15 Vorlagen) für das Kleeblatt. "Wenn er fit ist, spielt er immer", sagte der Trainer seinerzeit über seinen verlängerten Arm auf dem Platz, 2021 stiegen sie mit Fürth gemeinsam in die Bundesliga auf.

In der neuen Saison will 96 oben angreifen - am liebsten mit Seguin

Nach dem darauffolgenden Abstieg der Spielvereinigung wechselte Seguin schließlich im vergangenen Sommer zu Union Berlin, wo er in der abgelaufenen Saison mit dem Einzug in die Champions League seinen größten sportlichen Erfolg feierte. In 20 Ligaspielen stand er dabei viermal in der Startelf, erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

Trotz Vertrags bis 2025 will und darf Seguin die Köpenicker bereits nach einem Jahr wieder verlassen, die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld wird durch die Verpflichtung des Ex-Schalkers Alex Kral nicht kleiner. Seguins Ziel ist der Verbleib in der 1. Liga, mit der Großinteressent Hannover aktuell nicht dienen kann. In seiner Premierensaison führte Leitl das Team nur auf Platz 10. In der neuen Saison will 96 oben angreifen - am liebsten mit Seguin.