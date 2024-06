Segovia hängt nach drittem Aufstieg noch ein Jahr an

Dani Segovia kann es nicht lassen. Der 39-jährige Mittelstürmer steht vor einer Vertragsverlängerung bei Drittliga-Aufsteiger Gimnastica Segoviana. Die Situation bei seinem Lieblingsklub SKN St. Pölten betrübt ihn.

"Ein Jahr will ich sicher noch spielen. Mir geht es gut. Montag bin ich immer kaputt, Mittwoch bin ich okay, Donnerstag kann ich wieder Gas geben und am Wochenende, wenn wir spielen, bin ich in Form", lacht Dani Segovia.

Mit Gimnastica Segoviana feierte Segovia wenige Tage vor seinem 39. Geburtstag den dritten Aufstieg seiner Karriere. Den SKN St. Pölten hatte er 2015/16 mit 19 Treffern in die Bundesliga geschossen und Racing Santander 2018/19 in die Segunda Division.

Zum unerwarteten Aufstieg von Gimnastica Segoviana in die dritte Liga steuerte Segovia sechs Tore bei, eines davon mit dem Kopf. "Die Flanken müssen wir noch besser üben", lacht er im Gespräch mit dem kicker. Gegen seinen Ex-Klub CD Badajoz schoss er in beiden Duellen das Siegtor.

Sobald Gimnastica das Budget für die nächste Saison beisammen hat, soll Trainer Ramses Gil verlängern und dann wird auch Segovia, der mit seiner Familie in Madrid lebt, wieder unterschreiben. "Gimnastica ist meine erste Wahl. Mit dem Zug brauche ich nur eine halbe Stunde dorthin. Die Zuschauer machen immer eine tolle Stimmung und schimpfen uns nicht, wenn es einmal nicht so gut läuft.

Bevor gar keiner mehr da ist, ruft mich hoffentlich noch wer an. Dann komme ich. Segovia hat seinen SKN stets am Schirm

Anfangs kamen immer 1.000 bis 1.200 Zuschauer zu den Heimspielen. Als langsam klar wurde, dass es für Gimnastica um den Meisteritel gehen kann, war "La Albuera" mit über 3.000 Besuchern stets rappelvoll.

"Ja, das waren schon mehr als beim SKN. Bundesliga und 2. Liga schaue ich immer noch", so Segovia, der mit 71 Treffern für die "Wölfe" St. Pöltens Rekordtorjäger ist und für Admira und den WAC auch in der Bundesliga stürmte.

"Dass beim SKN auf einmal alle weg gegangen sind, habe ich auch mitbekommen, Trainer, Sportdirektor und so weiter. Bevor gar keiner mehr da ist, ruft mich hoffentlich noch wer an. Dann komme ich", so Segovia.