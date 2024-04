Seegert und Antwerpen: Keine Planungssicherheit, aber "gute Gespräche"

Nach dem kleinen Rückschlag gegen Rot-Weiss Essen hat der SV Waldhof Mannheim weiter keine Planungssicherheit. Unabhängig davon treibt der Drittligist die Personalien Marco Antwerpen und Marcel Seegert voran.

Zuletzt lief es richtig rund für Mannheim, das sechsmal in Serie ungeschlagen blieb, dabei vier Siege einfuhr und zuletzt beim 1:1 in Duisburg einen Konkurrenten auf Distanz hielt. Der Waldhof hatte sich aus dem Keller herausgearbeitet, ist nach dem 0:2 gegen Essen aber wieder näher an einen Abstiegsplatz gerutscht. Nur noch drei Zähler beträgt vier Spieltage vor Saisonende der Vorsprung auf den Halleschen FC.

"Ich sehe das Positive: Wir haben gegen Essen eine richtig gute Leistung geboten", ordnete Trainer Marco Antwerpen die Niederlage bei MagentaSport ein, monierte aber, dass sich sein Team "durch eine schlecht verteidigte Standardsituation ins Hintertreffen" gebracht hatte.

In "guten Gesprächen" mit Antwerpen

"Wir wissen, dass wir nun zwei Auswärtsspiele in Folge haben. Da müssen wir auch mal einen Dreier holen", richtete der Coach den Blick auf die Partien in Verl und in Ingolstadt. Nach vorne geht aber auch der Blick insgesamt, Anthony Loviso, der neue Technische Leiter Sport beim SV Waldhof muss die kommende Spielzeit planen. Mit Marco Antwerpen?

"Wir befinden uns in guten Gesprächen", erklärte Loviso. "Beide Seiten haben Bereitschaft signalisiert." Aber es gibt zu bedenken: "Wie ich Marco jetzt kennengelernt habe, liegt sein Fokus extrem auf dem Klassenerhalt."

Mit Antwerpen ist Mannheim in guten Gesprächen, mit Marcel Seegert auch. Der Vertrag des Kapitäns läuft aus. "Marcel ist Mannheim, ist Waldhof. Wir wissen definitiv, was wir an Marcel haben", adelt Loviso den 29-Jährigen, der aus der Jugend der Waldhöfer entstammt und nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und Mainz 05 II im Sommer 2014 nach Mannheim zurückkehrte. Abgesehen von einem eineinhalbjährigen Gastspiel beim SV Sandhausen spielt der Innenverteidiger seitdem für den Waldhof, für den er 271-mal auflief.

Suche nach einer zufriedenstellenden Lösung

"Wir befinden uns in Gesprächen mit Marcel und versuchen, für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung zu finden", unterstrich Loviso. Doch zunächst gilt es, den Ligaverbleib zu sichern. "Wir können uns nur auf uns selbst verlassen", so Seegert, der gegen Essen aufgrund einer Gelbsperre fehlte. Abwehrspieler Laurent Jans ist sich sicher, dass es mit dem Klassenerhalt funktioniert: "Der SV Waldhof bleibt in der 3. Liga" - Seegert und Antwerpen dann wohl auch ziemlich sicher in Mannheim.