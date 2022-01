"See you tomorrow, Zagreb": Shiffrin kehrt zurück

Auch im alpinen Ski-Weltcup gibt es vor dem nächsten Damen-Rennen weitere Corona-Fälle. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin dagegen steht wohl vor einer Rückkehr.

In Zagreb wohl wieder am Start: Mikaela Shiffrin. imago images/GEPA pictures

Die Schweizerinnen Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard wurden in den vergangenen Tagen positiv getestet, wie der Schweizer Ski-Verband am Montag mitteilte. Sie fehlen beim Slalom am Dienstag in Zagreb.

Weltmeisterin Lara Gut-Behrami fällt wegen eines positiven Corona-Tests weiter aus. Dagegen ist die zuletzt ebenfalls an Covid-19 erkrankte Amerikanerin Mikaela Shiffrin in Kroatien wohl wieder dabei. Die Ausnahme-Rennfahrerin wurde am Montag offenbar negativ getestet. "See you tomorrow, Zagreb", schrieb Shiffrin auf Instagram.

Angesichts der Omikron-Variante dürfte es vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking weitere Fälle geben. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Infektionen auch bei den Herren in die Höhe schnellen", sagte Markus Waldner, Renndirektor des Ski-Weltverbandes Fis, zuletzt in einem Interview.

Sollten wir bis Olympia im Februar heil durchkommen und dort wirklich alle weltbesten Athleten am Start stehen, dann grenzt das an ein Wunder. Markus Waldner, Renndirektor des Ski-Weltverbandes Fis

Der Ski-Weltcup hänge "am seidenen Faden", sagte der Südtiroler. "Sollten wir bis Olympia im Februar heil durchkommen und dort wirklich alle weltbesten Athleten am Start stehen, dann grenzt das an ein Wunder."