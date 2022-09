Sechzig-Saarbrücken am Sonntag: DFB terminiert alle Drittliga-Spieltage der Hinrunde

Der Deutsche Fußball-Bund hat alle Spieltage der restlichen Drittliga-Hinrunde zeitgenau terminiert.

Es geht um die Spieltage 12 bis 19, die am Freitag zeitgenau angesetzt wurden - und damit um den Rest der Hinrunde. Diese erstreckt sich über die zweimonatige Winterpause hinweg, die aufgrund der Winter-WM in Katar bereits nach dem 17. Spieltag eingeläutet wird.

Der 12. Spieltag wird am Freitag, 14. Oktober, von Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC eröffnet. Tags darauf duellieren sich Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden. Am Wochenende danach heißt am Samstag Dresden gegen Saarbrücken - ein weiteres Highlight-Spiel.

Am 14. Spieltag eröffnet der SV Wehen Wiesbaden freitags zu Hause gegen den MSV Duisburg (28.10.), am Samstag spielen unter anderem Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen gegen den FSV Zwickau.

Aus dem Programm des 15. Spieltags sticht die Begegnung des aktuellen Tabellenzweiten 1860 München gegen den derzeit drittplatzierten 1. FC Saarbrücken am Sonntag, 6. November, hervor. Der 15. Spieltag beinhaltet keine Montagspartie, sondern drei Spiele am Sonntag, da sich unmittelbar darauf ein Wochenspieltag mit jeweils fünf Begegnungen am Dienstag und Mittwoch (9./10. November) anschließt.

Zwei Monate Winterpause

Am 17. Spieltag reist der SC Freiburg II zum aktuellen Tabellenführer SV Elversberg (Samstag, 12. November). Letzte Partie im Jahr 2022 ist in der 3. Liga das Gastspiel von Rot-Weiss Essen beim TSV 1860 München am Montag, 14. November. Anschließend geht die 3. Liga in eine zweimonatige Winterpause.

Auftakt im neuen Jahr ist am Freitag, 13. Januar 2023, mit der Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem VfB Oldenburg. Der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim beschließen die Hinrunde am Montag, 23. Januar 2023.