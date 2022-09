Sechzig eröffnet gegen Krisen-Aue - Absteigertreffen in Dresden

Wie reagiert 1860 München auf die erste Niederlage? Krisen-Aue ist am Freitag zu Gast. Die Absteiger Dresden und Ingolstadt wollen am Samstag im Direktvergleich den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Rost auf Bewährung

Der FC Erzgebirge ist am Boden, nichts läuft mehr. Der Auftritt am Sonntag gegen Zwickau (0:1) war von A wie Anpfiff bis Z wie Zuschauer beschämend. Jetzt fordern 43 Fanclubs den Rücktritt des Vorstands, Trainer Timo Rost hat ein Spiel auf Bewährung bekommen. Eine kuriose Konstellation: Rost hat Ansehen in der Mannschaft verloren, und genau jenes Team soll jetzt bei 1860 München um den Job des Trainers kämpfen? Sollte es tatsächlich den Coach loswerden wollen, haben die Löwen, die nach ihrem Kollektivversagen in Elversberg (1:4) Wiedergutmachung betreiben wollen, leichtes Spiel.

Elversberg, das sich durch den Sieg im Topspiel gegen Sechzig an die Tabellenspitze geschoben hat, tritt am Samstag in Halle an. SVE-Trainer Horst Steffen hofft, dass sein Toptorjäger Luca Schnellbacher, der zu Wochenbeginn wegen Oberschenkelproblemen nicht trainieren konnte, bis dahin wieder fit ist.

Dresden empfängt Zweitliga-Mitabsteiger Ingolstadt

150 km weiter östlich kommt es zum Absteigertreffen zwischen Dresden und Ingolstadt, die im Direktvergleich den Kontakt zur Spitzengruppe halten wollen. Das Duell ist deshalb von enormer Bedeutung. Rechtzeitig zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein war Stefan Kutschke beim schmeichelhaften 1:0-Sieg über den MSV Duisburg im achten Anlauf endlich das erste Saisontor geglückt.

Bleiben wir im Osten. Nach dem Derbysieg in Aue empfängt der FSV Zwickau mit Dortmund II das nächste Kellerkind. Nach sechs Niederlagen in acht Spielen steckt die U 23 des BVB tief unten drin - der Druck auf Team und Coach wächst.

Aufsteigerduell in Oldenburg

So auch bei der SpVgg Bayreuth. Nach der 0:6-Abfuhr gegen Saarbrücken war in den sozialen Medien die Entlassung von Thomas Kleine gefordert worden. "Eine Trainerdiskussion wäre mir viel zu billig", sagte Bayreuths Geschäftsführer Dr. Wolfgang Gruber dem "Nordbayerischen Kurier" und nimmt vielmehr die Spieler in die Verantwortung. Im Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Oldenburg sollen diese endlich wieder als Einheit auftreten.

Einen Erfolg sehnen auch Meppen und Viktoria Köln herbei - beide sind seit vier Spielen sieglos und kassierten jüngst jeweils kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich. Wer hat den späten Rückschlag besser weggesteckt?

Derweil wollen in Mannheim die Waldhöfer ihre makellose Heimbilanz weiter ausbauen. Allerdings fehlt gegen den Tabellenfünften SV Wehen Wiesbaden Defensivabräumer und Wellenbrecher Marco Höger, der seine Ein-Spiel-Sperre nach der Roten Karte in Ingolstadt absitzen muss.

Osnabrück will ersten Auswärtssieg

Am Sonntag ist der VfL Osnabrück zu Gast im Breisgau. Dem zweiten Heimsieg (1:0 gegen Essen) soll nun bei Freiburg II der erste Auswärtssieg folgen. Für den SC Verl steht gegen den MSV Duisburg ein Heimspiel in der Paderborner Home-Deluxe-Arena an, wo die Ostwestfalen alle bisherigen fünf Punkte eingefahren haben. Die Zebras - zuletzt dreimal sieglos - müssen auf Innenverteidiger Sebastian Mai (Gelbsperre) verzichten.

Bleibt Saarbrücken ungeschlagen?

Zum Abschluss des 9. Spieltags empfängt Rot-Weiss Essen mit dem 1. FC Saarbrücken die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Liga - eine schwere Aufgabe, für die sich der Aufsteiger im Verbandspokal am Mittwoch beim Landesligisten 1. FC Wülfrath (9:0) warmgeschossen hat.